STEINSIEK.CH
翻訳者：
カリム・ベンゼマがバイエル・レバークーゼンへ？ スポーツディレクターのシモン・ロルフェスが、元レアル・マドリーのスーパースターへの衝撃的な移籍報道について沈黙を破る
衝撃的な移籍のうわさが浮上
DZfootの記者イリェス・カドゥリが、レバークーゼン首脳陣とベンゼマの間で直接接触があったと主張したことで、移籍市場には一時センセーショナルな報道が駆け巡った。38歳のFWをめぐる憶測は、サウジアラビアのアル・ヒラルとの契約が双方合意の上で解除された後、さらに強まった。さらに、元レアル・マドリーのスターがレバークーゼンの公式インスタグラムアカウントをフォローしている姿が確認され、SNS上でこの噂は一段と勢いを増した。
- Getty Images Sport
ロルフェスが移籍を否定
レバークーゼンのスポーツディレクターを務めるロルフェスは、バイアレーナでクラブの立場を素早く明確にした。契約未締結のベテランFW獲得の可能性について『BILD』から問われると、ロルフェスは「我々のスカッドは完成している」と強調した。この断定的な発言により、2022年バロンドール受賞者がドイツ1部にやって来る可能性は完全に閉ざされた。
前線には豊富な選択肢がそろう
ベンゼマがレバークーゼンのルーカス・バスケスとムサ・ディアビの2人に接触したと報じられているものの、クラブ首脳陣は攻撃陣の戦力は十分に整っていると考えている。カルレス・マルティネス監督は、経験豊富なストライカーのパトリク・シックと台頭する才能のクリスティアン・コファネという前線の確かな選択肢を擁している。さらに、ビクター・ボニフェイスが重い膝の負傷からのリハビリを終えれば、その前線は一段と強化される見込みだ。一方で、リヨンへのロマンチックな復帰は先週すでに否定されていた。
- Getty Images Sport
レバークーゼンは過密日程に直面する
レヴァークーゼンは水曜の夜、スロベニアのツェリエをホームに迎え、ヨーロッパリーグ初戦に臨む。その後、マルティネス監督のチームは4日後にブンデスリーガでRBライプツィヒとのホームゲームを戦い、その後は代表ウィークのため国内サッカーが中断する。公式戦は10月10日、第5節でマインツとのアウェー戦から再開される。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。