ベンゼマがレバークーゼンのルーカス・バスケスとムサ・ディアビの2人に接触したと報じられているものの、クラブ首脳陣は攻撃陣の戦力は十分に整っていると考えている。カルレス・マルティネス監督は、経験豊富なストライカーのパトリク・シックと台頭する才能のクリスティアン・コファネという前線の確かな選択肢を擁している。さらに、ビクター・ボニフェイスが重い膝の負傷からのリハビリを終えれば、その前線は一段と強化される見込みだ。一方で、リヨンへのロマンチックな復帰は先週すでに否定されていた。