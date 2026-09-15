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Adhe Makayasa

翻訳者：

カリム・ベンゼマがバイエル・レバークーゼンへ？　スポーツディレクターのシモン・ロルフェスが、元レアル・マドリーのスーパースターへの衝撃的な移籍報道について沈黙を破る

移籍情報
カリム・ベンゼマ
S. Rolfes
レヴァークーゼン
アル・ヒラル
プレミアリーグ
ブンデスリーガ

レヴァークーゼンのスポーツディレクター、シモン・ロルフェスは、同クラブがベテランFWカリム・ベンゼマの獲得に動くとの衝撃的な憶測をきっぱりと否定した。サウジアラビアでの退団後、両者が直接接触したとする報道が広く出ていたものの、ラインラントのクラブ首脳陣は移籍市場終盤での電撃的な動きを否定している。

  • 衝撃的な移籍のうわさが浮上

    DZfootの記者イリェス・カドゥリが、レバークーゼン首脳陣とベンゼマの間で直接接触があったと主張したことで、移籍市場には一時センセーショナルな報道が駆け巡った。38歳のFWをめぐる憶測は、サウジアラビアのアル・ヒラルとの契約が双方合意の上で解除された後、さらに強まった。さらに、元レアル・マドリーのスターがレバークーゼンの公式インスタグラムアカウントをフォローしている姿が確認され、SNS上でこの噂は一段と勢いを増した。

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  • Bayer 04 Leverkusen v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    ロルフェスが移籍を否定

    レバークーゼンのスポーツディレクターを務めるロルフェスは、バイアレーナでクラブの立場を素早く明確にした。契約未締結のベテランFW獲得の可能性について『BILD』から問われると、ロルフェスは「我々のスカッドは完成している」と強調した。この断定的な発言により、2022年バロンドール受賞者がドイツ1部にやって来る可能性は完全に閉ざされた。

  • 前線には豊富な選択肢がそろう

    ベンゼマがレバークーゼンのルーカス・バスケスとムサ・ディアビの2人に接触したと報じられているものの、クラブ首脳陣は攻撃陣の戦力は十分に整っていると考えている。カルレス・マルティネス監督は、経験豊富なストライカーのパトリク・シックと台頭する才能のクリスティアン・コファネという前線の確かな選択肢を擁している。さらに、ビクター・ボニフェイスが重い膝の負傷からのリハビリを終えれば、その前線は一段と強化される見込みだ。一方で、リヨンへのロマンチックな復帰は先週すでに否定されていた。

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  • Newcastle United v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    レバークーゼンは過密日程に直面する

    レヴァークーゼンは水曜の夜、スロベニアのツェリエをホームに迎え、ヨーロッパリーグ初戦に臨む。その後、マルティネス監督のチームは4日後にブンデスリーガでRBライプツィヒとのホームゲームを戦い、その後は代表ウィークのため国内サッカーが中断する。公式戦は10月10日、第5節でマインツとのアウェー戦から再開される。

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