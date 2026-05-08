クーリバリは現代のエリートセンターバックになる素質を備えている。冷静なプレーが持ち味で、バックラインからのビルドアップも得意だ。ショートパスでつなぐだけでなく、ピッチ全体を見渡し、左足で鋭いロングパスを供給できる。パスコースがないときは、自らボールを運び、前線へ突破する勇気もある。

190cmの長身を生かし、空中戦と地上戦の両方で強さを発揮。今シーズンのブンデスリーガでは長い脚でスライディングのリーチを伸ばし、173回のタックルを成功させている。ポジショニングセンスも抜群で、重要なブロックを的確に決める。 長身ながら足も速く、2025-26シーズンには最高速度33km/hを記録した。

「私はカリムに大きな信頼を寄せている」と、元ヴェルダー監督のシュテフェンは彼のフルデビュー前に語った。「彼は1対1に強く、身長も十分だ。ビルドアップも秀逸で、年齢の割に非常に落ち着いている。プレシーズンでも焦ることなく常に解決策を見つけた」。

今季はセンターバックに専念しているが、必要に応じてボランチも務める万能型で、6番のポジションにも適している。