左利きのエリートセンターバックは極めて希少だ。それが、今シーズン大きな注目を集める若きクーリバリの理由だろう。降格圏に沈むヴェルダーで、彼は年齢を感じさせない落ち着き、巧みなボール捌き、試合を読む力を示している。
チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、パリ・サンジェルマンなどが獲得候補として噂されているが、他にも現実的な選択肢が複数報じられている。
以下、GOALが、来夏移籍市場の注目株となる可能性のある彼について、知っておくべき情報をまとめる。
左利きのエリートセンターバックは極めて希少だ。それが、今シーズン大きな注目を集める若きクーリバリの理由だろう。降格圏に沈むヴェルダーで、彼は年齢を感じさせない落ち着き、巧みなボール捌き、試合を読む力を示している。
チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、パリ・サンジェルマンなどが獲得候補として噂されているが、他にも現実的な選択肢が複数報じられている。
以下、GOALが、来夏移籍市場の注目株となる可能性のある彼について、知っておくべき情報をまとめる。
コートジボワール系のクーリバリは、2007年5月、ブレーメン近郊の北部都市オルデンブルクで生まれた。2016年にハンブルクのバルムベック・ウーレンホルストでプロキャリアをスタートし、2年後に強豪HSVのユースに入った。
ハンブルクで6年間過ごし、トップクラスの守備手として評価された。16歳でU-19に昇格し、年上の選手たちとプレーした。
2024年、契約満了でHSV残留を望まれたが、故郷に近いヴェルダー・ブレーメンへ移籍。
加入時、アカデミーディレクターのビョルン・シーレンベックは「彼は身体能力が高く、非常に速く、センターバックとボランチの両方でプレーできる」と絶賛した。すでにドイツU-17代表にも選ばれている。
2023-24シーズン、クーリバリはU-17とU-19でプレーし、U-17では主将を務めた。8月のヴィクトリア・ベルリン戦では守備的MFながらハットトリックを達成。これを契機に急成長を遂げた。
トップチームでの出場機会には忍耐が必要だったが、2024-25シーズンにはU-19の要として準決勝で得点し、18歳の誕生日にユースDFBポカール制覇に貢献した。 その活躍が評価されトップチームの練習に参加し、2025年3月のブンデスリーガ・ヴォルフスブルク戦で試合日メンバーに選ばれたが、出場はならなかった。
待望のトップデビューは遠くない。夏にプロ契約を結びプレシーズンで好印象を残した彼は、開幕戦のアイントラハト・フランクフルト戦で途中出場し、晴れて公式戦デビューを飾った。 ディフェンスの負傷者が相次ぎ、彼はバイエル・レバークーゼン戦で先発デビュー。94分、バーに跳ね返ったボールをボレーで押し込み、劇的な同点弾をマークした。夢のような瞬間だった。
それ以来、クーリバリは冷静さとボール捌きの巧みさを武器に「ディ・グルン・ヴィッセン」の不動のレギュラーとなった。2025-26シーズンにブンデスリーガを欠場したのは、出場停止と負傷時だけだ。代表ではドイツU-21でデビューしている。
しかしチームは11月から2月まで3か月間無勝利に陥り、降格の危機を回避したのは紙一重だった。この不振でホルスト・シュテフェン前監督が退任した。その最中、クーリバリはシュトゥットガルト大敗の試合で2枚の警告を受けて退場し、翌月にはハムストリングの負傷で離脱した。
それでもセンターバックの彼は、シーズンほぼ全試合に出場してチームを牽引。後任のダニエル・ティウネ監督の下、チームは調子を取り戻し、現在は降格プレーオフ圏内のヴォルフスブルクに6ポイント差をつけている。
クーリバリは現代のエリートセンターバックになる素質を備えている。冷静なプレーが持ち味で、バックラインからのビルドアップも得意だ。ショートパスでつなぐだけでなく、ピッチ全体を見渡し、左足で鋭いロングパスを供給できる。パスコースがないときは、自らボールを運び、前線へ突破する勇気もある。
190cmの長身を生かし、空中戦と地上戦の両方で強さを発揮。今シーズンのブンデスリーガでは長い脚でスライディングのリーチを伸ばし、173回のタックルを成功させている。ポジショニングセンスも抜群で、重要なブロックを的確に決める。 長身ながら足も速く、2025-26シーズンには最高速度33km/hを記録した。
「私はカリムに大きな信頼を寄せている」と、元ヴェルダー監督のシュテフェンは彼のフルデビュー前に語った。「彼は1対1に強く、身長も十分だ。ビルドアップも秀逸で、年齢の割に非常に落ち着いている。プレシーズンでも焦ることなく常に解決策を見つけた」。
今季はセンターバックに専念しているが、必要に応じてボランチも務める万能型で、6番のポジションにも適している。
18歳のクーリバリは完成された選手ではなく、潜在能力を発揮するには多くの課題がある。パスと積極的なプレスを組み合わせた現代的なハイリスクな守備スタイルを持つ彼は、今シーズンいくつかの目立つミスを犯している。
実際、デビュー戦のレバークーゼン戦ではパスミスがパトリック・シックの先制点につながり、先日のノルトダービーでも古巣ハンブルクとのハーフウェイラインでの1対1で破られ、ロベルト・グラッツェルの同点ゴールを許した。この件についてティウネ監督は「彼にはサポートが足りなかった」と擁護した。 相手は30歳のベテランで、彼はまだ18歳なのだから」
ドリブルで抜かれる場面や、昨年12月のシュトゥットガルト戦での退場も、成熟と経験の不足を示すものだった。それでも、それ以外の場面では一貫して高いポテンシャルを示しており、これらの失敗は成長過程の試練と捉えられている。
左利きの有望なセンターバックとしてアーセナルで主力に成長したガブリエル・マガリャエスは、クーリバリにとって手本となる存在だ。世界屈指の左利きセンターバックである彼は、鋭さと攻撃性を備え、空中戦でも地上の一対一でも圧倒的な強さを示す。体を張ったブロックや土壇場のタックルでチームを支える。 ビルドアップでも安定感がある。
クーリバリがブラジル人選手のレベルに近づくにはまだ道のりがあるものの、彼のスキルセットを考えると、そのレベルを目標にするのは当然だ。現在の成長速度なら、この若きドイツ人が同様の能力を持つトップセンターバックに成長しても何ら驚きはない。
シーズン終盤に入り、ブンデスリーガ残留がほぼ確定したヴェルダー・ブレーメンでは、クーリバリの去就が話題になっている。今シーズンブレイクした彼を、クラブが売却して利益を得る可能性は高い。
ドイツの報道によると、複数の欧州強豪クラブが2025-26シーズンを通じてスカウト網で彼の成長を監視。クラブと本人とも移籍の可能性を協議しており、早ければ今夏にも実現する見込みだ。
先日、ヴェルダーのトップチーム責任者ペーター・ニーマイヤーは『キッカー』の取材に「動きがあることは把握しているが、今夏に移籍するかは不明だ。このタイプの選手が注目されるのは当然だ」と語った。
契約はあと3年残っており、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、PSG、ニューカッスル、ナポリ、マルセイユなどが関心を示しているとされる。クラブは交渉で有利な立場にあり、移籍金最大5000万ユーロ（約4300万ポンド／5900万ドル）を要求できると報じられている。この金額が実現すればクラブ記録を大幅に更新する。今夏の去就に注目が集まる。