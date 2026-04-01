カリム・アデイエミは今すぐ移籍しなければならないのか？BVBの移籍予算は明らかに限られているようだ

それによると、移籍の可能性が最も高いのはカリム・アデイエミだと言われている。彼には契約延長が提示されていたものの、クラブ内の雰囲気は変化したようだ。最近の内部会議では、競技面においてアデイエミは代替可能だという見方が次第に強まっている。

アデイエミ自身も、これまで契約延長にあまり前向きな姿勢を見せていない。彼はプレミアリーグへの移籍を目指している。契約状況を踏まえると、彼の移籍金は約5000万ユーロに達する可能性があるという。