ボルシア・ドルトムントが来夏、選手を放出しない場合、移籍予算は2500万ユーロとなる見込みだ。これは『Sport Bild』が報じた。
Getty Images
翻訳者：
カリム・アデイエミは今すぐ移籍しなければならないのか？BVBの移籍予算は明らかに限られているようだ
それによると、移籍の可能性が最も高いのはカリム・アデイエミだと言われている。彼には契約延長が提示されていたものの、クラブ内の雰囲気は変化したようだ。最近の内部会議では、競技面においてアデイエミは代替可能だという見方が次第に強まっている。
アデイエミ自身も、これまで契約延長にあまり前向きな姿勢を見せていない。彼はプレミアリーグへの移籍を目指している。契約状況を踏まえると、彼の移籍金は約5000万ユーロに達する可能性があるという。
- Getty Images Sport
BVB：即戦力となる新戦力が2人加入か？
BVBにとって、真の戦力補強のためには、この資金が切実に必要とされているようだ。『Sport Bild』誌によると、ニコ・コヴァチ監督率いるチームを即座に強化できる2人の選手が獲得される見込みだ。また、1～2人の補強により、選手層の厚みもさらに向上させる予定だ。
若手選手であるカウア・プラテス（17歳、左サイドバック）とジャスティン・レルマ（17歳、攻撃的ミッドフィールダー）の獲得はすでに決定している。 しかし、新スポーツディレクターのニルス＝オレ・ブックには、まだ解決すべき課題が山積している。とりわけ守備的ミッドフィールダーとディフェンス陣には、早急な補強が必要だ。アデイエミが退団した場合、少なくとももう1人の攻撃的選手も必要となるだろう。
BVB - 試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時 試合 4月4日 18時30分 VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ） 4月11日 15時30分 BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ） 4月18日 15:30 TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）