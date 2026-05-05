AFP
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カリム・アデイエミが「真に偉大な」選手になると期待される中、ボルシア・ドルトムントの監督は同選手との関係に亀裂があるとの見方を否定した
コヴァッチがアデイエミを次のレベルへ引き上げる
コヴァチ監督は、アデイエミとの不仲を報じた報道を否定し、今季37試合で10ゴール5アシストを記録するドイツ代表のポテンシャルを強調した。
イングランドの強豪クラブが関心を示しているとも報じられる中、ドルトムント内部ではコヴァチ監督の下で安定と成長を図る方針だ。
「彼はいくつかの点を修正すれば、真に偉大な選手になれると確信している。そのためには、もう少し私を信じて、正確性と細部へのこだわりを高める必要がある。才能は十分にある。あとは努力だ。トレーニングの1分1秒も無駄にせず、成長のために細部を積み重ねてほしい」とコヴァチ監督は語った。
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契約延長について
ドルトムントを率いるコヴァチ監督は、公式戦70試合で41勝を挙げている。この好結果を受け、2027年夏に契約が切れる同監督に対し、ラース・リッケンらBVB首脳陣が契約延長を提示するとの報道がある。
ビルト紙のポッドキャストでコヴァチはこう語った。「弟ロベルトと私は居心地がよく、現体制に双方が満足していると思う。ラースが私を招いてくれた。彼の契約も2027年までだ。延長すれば嬉しい。ラースは優れた人物で、すでに多くのことを進めている」。
若手選手たちと共に実績を守る
コヴァチ監督は、若手に出場機会を与えないという批判に対し、自身の手で育てた選手たちを例に挙げ反論した。
「そんなことはない。ザルツブルク二軍時代はマルティン・ヒンテレッガーやステファン・イルサンカーを昇格させ、彼らはブンデスリーガでプレーした。クロアチア代表ではマルセロ・ブロゾヴィッチ、マテオ・コヴァチッチ、アンテ・レビッチを起用した。 モナコではチュアメニ、ヴォルフスブルクではトッテナムに移籍したファン・デ・フェーンやBVBに移籍したンメチャを起用した。報道は多いが、事実に基づかない」とドルトムント指揮官は語った。
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BVBの攻撃の要の今後
アデイエミの去就は、2027年契約満了を前に欧州で注目されている。コヴァチ監督は成長を期待し支持するが、今季限りで退団する可能性も報じられている。
コヴァチ監督は「緻密さと正確さ」を求め、ドルトムントでの地位を確固たるものにするよう選手に公然と挑んでいる。