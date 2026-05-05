コヴァチ監督は、アデイエミとの不仲を報じた報道を否定し、今季37試合で10ゴール5アシストを記録するドイツ代表のポテンシャルを強調した。

イングランドの強豪クラブが関心を示しているとも報じられる中、ドルトムント内部ではコヴァチ監督の下で安定と成長を図る方針だ。

「彼はいくつかの点を修正すれば、真に偉大な選手になれると確信している。そのためには、もう少し私を信じて、正確性と細部へのこだわりを高める必要がある。才能は十分にある。あとは努力だ。トレーニングの1分1秒も無駄にせず、成長のために細部を積み重ねてほしい」とコヴァチ監督は語った。