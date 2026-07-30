バルデは新たなチームメートの人間性と身体能力をすぐに称賛し、すでに2人の間に強い絆が生まれ始めていると語った。第一印象を振り返ったバルデは、次のように話している。「彼はまだここに来て長くないけど、来てからの短い時間の中でもかなり話をした。いい関係を築けていると思う。

『落ち着いた人に見える。シーズン中に彼が僕たちを大いに助けてくれることを願っているし、きっとそうなるはずだ。とても速い。以前から知っている選手だけど、そのスピードには感銘を受けてきた』」

アデイェミは、ボルシア・ドルトムントからの移籍を終えた後も、その野心を隠していない。FWは、ドイツ代表で共に過ごした時期があり、自身をよく知るハンジ・フリック監督の下で実力を証明したいと意気込んでいる。入団会見で、アデイェミはクラブの格 がラ・リーガ移籍を決断した大きな要因だったと明言した。

「期待は大きい。僕は世界最高のクラブに加わるのであり、監督やファンに、自分がバルサでプレーするにふさわしい選手だと示したい……。世界のどのクラブとも違うクラブだ」とアデイェミは述べた。