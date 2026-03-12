カリアリ、公式発表：オベルト選手と2030年まで契約延長

カリアリ・カルチョは、アダム・オベルトとの契約更新を発表いたします。オベルトは2030年6月30日までカリアリのユニフォームを着用します。

2002年、ブラチスラバのスポーツ一家に生まれたオベルトは、わずか16歳でイタリアに渡り、サンプドリアのユースチームに入団。その後、カリアリのユースチームに移籍し、今では第二の故郷となったこの地で活躍している。

2021年8月にカリアリのプリマヴェーラ（U-19）でデビューを果たすと、すぐにトップチームに昇格。19歳の2021年10月24日、フィレンツェでのアウェー戦でトップチームデビューを飾った。 翌シーズン、彼はチームのトップリーグ復帰に貢献し、33試合に出場して2アシストを記録、プレーオフにも出場し、決勝となったバーリ戦では先発出場を果たした。

セリエAでもその実力を証明し、経験を積み、自信を深めた彼は、ユース代表を経て、スロバキア代表に定着。これまでに17試合に出場し、前回の欧州選手権にも出場している。 ロッソブルーでは、2度の残留に貢献し、ますます主役としての存在感を強めている。2025年1月19日、ユニポル・ドムスで行われたレッチェ戦（4-1）では、プロとしての初ゴールも決めている。

左利きで、センターバック、4バックのサイドバック、必要に応じて中盤の5番など、さまざまなポジションでプレーするオベルトは、その技術力と走力により、ビルドアップや攻撃の起点としても特に有用であり、素早くプレーを再開し、数的優位を作り出し、クロスを上げることに長けている。

今シーズン、ピサカーネ監督は彼にさらなる信頼を寄せている。これまでにリーグ戦28試合中26試合に出場し、3アシストを記録している。

レッドとブルーのユニフォームを着て、合計114試合に出場し、共に未来を刻み続けています。

おめでとう、アダム！