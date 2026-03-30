カリアリ、ピサカーネ：「恐怖は限界ではない。それは勝者の言葉だ。人間関係を築く術を知らなければ、偉大な監督にはなれない」

「私が最も思い入れのある研究は、世代に関するものです。家族とイビサ島で休暇を過ごしていた時のことです。友人と話しているうちに、彼から新たな世界が開け、個人レッスンを受け、世代について深く掘り下げました。私たちがこれまで何であったか、そして今何になりつつあるのか。先ほども述べたように、今の世代は『いいね！』や欲望、挑戦に生きているのです。何事も報酬につながるものでなければならず、彼らは目標によって生きているのです。 やりすぎは退屈になり、少なすぎるとストレスになります。最適化を図るためには、彼らを理解する必要があります。ここで先ほど述べた点に戻りますが、たとえ技術的・戦術的に世界最強のコーチであっても、この年齢層と適切な関わり方ができなければ、すべてが無意味になってしまうのです。 今日、文化の壁は多少乗り越えられています。なぜなら、世代に焦点を当てることで、より多くの国籍の人々と同じように対話できるようになったからです。また、誰もがイメージを重視する単一の思考を持っているという理由もあります。今日、脳で最も発達している能力は視覚能力です。この世代はイメージに適応しており、脳へのインプットは、そこに何を取り入れるかという傾向において変化しているからです。 文化的な議論は重要だと思いますが、文化的な違いへの注目度はかなり低下しています。なぜなら、仕事においてすべきことは、概念を可能な限り最善の方法で伝えることだからです。 今の世代は、厳しさではなく、存在感を感じたいと求めています。しかし、私は「接触」は戦略ではないと強調したい。それは、もし備わっているなら、人としての普遍的な原則に近いものです。私にとっては原則です。というのも、サッカー選手たちはすぐに見抜くからです。不自然なことは、やらないほうがいい。自然なことなら、やってもいい」