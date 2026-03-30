カリアリのファビオ・ピサカーネ監督は、『Cronache di spogliatoio』のインタビューに応じ、次のように語った。「カリアリの監督に任命された時、私はセリエAでの初指揮であり、全く予想していなかった。チームに自分の弱さをさらけ出すことに何の抵抗もなかった。というのも、人間は弱さによって判断されるものではないし、自分の弱い側面をさらけ出すことを恐れないことこそが重要だと考えているからだ。 ここ数ヶ月、私はただ自分らしくあるよう努めてきました。慎重に、そして謙虚に自分の弱さをさらけ出しながら。同時に、自分の強みや長所も打ち出しました。なぜなら、人間らしく、信頼できる存在であれば、すべてがより簡単になるからです。恐怖は限界ではなく、勝者の言葉なのです」。
翻訳者：
カリアリ、ピサカーネ：「恐怖は限界ではない。それは勝者の言葉だ。人間関係を築く術を知らなければ、偉大な監督にはなれない」
人間関係を築く
「チームメイトたちはいつも、僕には『人間関係を築く才能』があると言っていました。特にロッカールームではね。これはトレーニングで身につけるのが難しい特性で、生まれ持ったものなんです。僕は人間関係を大切にしてきましたが、実際の試合では、相手側も多くの認知バイアスや近道、偏見に左右されるのは当然のことです。 つまり、ロッカールームでどう振る舞うかを知っているということだ。これは非常に興味深い。なぜなら、2人のチームメイトが口論になった時、その間に立ち、中立を保ち、双方の心情を理解しようと努めるのが普通だからだ。そして、その瞬間の自分の態度が、結果として得点につながることを知っているからだ。 なぜなら、適切な方法とタイミングで二人を再び向き合わせ、誤解を解かせることができれば、それはピッチ上でも活かせるものだからです。タイミングと方法を見極め、どう振る舞うべきかを知らなければならないのです」。 私には大きな野心がある。クラウディオ・ラニエリのような師匠からも刺激を受けている。彼はかつて私にこう言った。「技術面や戦術面ではいつでも優秀になれるかもしれないが、チームをまとめられなければ、すべて無駄だ」と。」
好奇心こそが道しるべ
「これがきっかけで、私の人生において常に寄り添ってきた『好奇心』という概念を原点として、自分自身を成長させたいと思うようになりました。 サッカー選手としてのファビオ・ピサカーネは、もう過去の章です。懐かしくなったら動画を見たりはしますが、二つのキャリアは切り離して考える必要があります。あのキャラクターはもう存在しませんが、そのキャラクターから、好奇心を持って成長したいという意欲を引き出しました。この前進する姿勢が、ボッコーニ大学でコミュニケーション学の修士号を取得することにつながり、世代に関する研究を行うことにつながり、さらに多くの言語を学ぼうとするきっかけとなりました。 「野心としては、この仕事をより広い範囲で展開したいと思っています。英語を学び始めて3年半になります。カリアリに住むネイティブの女性、ハイティさんに個人レッスンを受けています。彼女はカナダ人の父とサルデーニャ人の母を持ち、サルデーニャでの生活を選んだ人です。それから、カリアリの中心部でもレッスンを受けています。スペイン語やフランス語にも挑戦しました。二重母音が本当に大好きなんです…」。
「『いいね！』で生きる世代」
「私が最も思い入れのある研究は、世代に関するものです。家族とイビサ島で休暇を過ごしていた時のことです。友人と話しているうちに、彼から新たな世界が開け、個人レッスンを受け、世代について深く掘り下げました。私たちがこれまで何であったか、そして今何になりつつあるのか。先ほども述べたように、今の世代は『いいね！』や欲望、挑戦に生きているのです。何事も報酬につながるものでなければならず、彼らは目標によって生きているのです。 やりすぎは退屈になり、少なすぎるとストレスになります。最適化を図るためには、彼らを理解する必要があります。ここで先ほど述べた点に戻りますが、たとえ技術的・戦術的に世界最強のコーチであっても、この年齢層と適切な関わり方ができなければ、すべてが無意味になってしまうのです。 今日、文化の壁は多少乗り越えられています。なぜなら、世代に焦点を当てることで、より多くの国籍の人々と同じように対話できるようになったからです。また、誰もがイメージを重視する単一の思考を持っているという理由もあります。今日、脳で最も発達している能力は視覚能力です。この世代はイメージに適応しており、脳へのインプットは、そこに何を取り入れるかという傾向において変化しているからです。 文化的な議論は重要だと思いますが、文化的な違いへの注目度はかなり低下しています。なぜなら、仕事においてすべきことは、概念を可能な限り最善の方法で伝えることだからです。 今の世代は、厳しさではなく、存在感を感じたいと求めています。しかし、私は「接触」は戦略ではないと強調したい。それは、もし備わっているなら、人としての普遍的な原則に近いものです。私にとっては原則です。というのも、サッカー選手たちはすぐに見抜くからです。不自然なことは、やらないほうがいい。自然なことなら、やってもいい」