ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、カリアリはハリー・ウィンクス獲得まであと一歩だ。クラブはレスターとの合意済みで、アタランタへ移籍したガエターノの後継者として加入準備を進めている。





ウィンクスにとってはイタリアリーグへの復帰となる。1996年生まれのMFは2022/23シーズン、サンプドリアでセリエAに20試合出場し、中盤の司令塔として実力を示した。



