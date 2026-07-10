ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、カリアリはハリー・ウィンクス獲得まであと一歩だ。クラブはレスターとの合意済みで、アタランタへ移籍したガエターノの後継者として加入準備を進めている。
ウィンクスにとってはイタリアリーグへの復帰となる。1996年生まれのMFは2022/23シーズン、サンプドリアでセリエAに20試合出場し、中盤の司令塔として実力を示した。
ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、カリアリはハリー・ウィンクス獲得まであと一歩だ。クラブはレスターとの合意済みで、アタランタへ移籍したガエターノの後継者として加入準備を進めている。
ウィンクスにとってはイタリアリーグへの復帰となる。1996年生まれのMFは2022/23シーズン、サンプドリアでセリエAに20試合出場し、中盤の司令塔として実力を示した。
サンプドリアでのプレー後、ウィンクスはイングランドに戻り、レスターで2シーズン過ごした。しかし昨季は残留ならず、チームは降格した。
今、この元トッテナム選手はイタリアで再挑戦する。カリアリは新シーズンへ向け、彼の国際経験と中盤の質に期待している。
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