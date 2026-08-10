2001年生まれで、セウタ出身。ナイジェリアにルーツを持つスペイン人で、ウエスカの下部組織で育った。同クラブでは2020年12月、コパ・デル・レイでトップチームデビューを果たした。プロ初ゴールは翌年、同じく国内大会で記録している。2023年1月にはベティスへ期限付き移籍し、セカンドチームに加わった。その後、同年夏にスイスのイヴェルドンへ加入した。スイスでの経験は彼の成長にとって決定的なものとなり、2023-24シーズンにはリーグ得点王となる14ゴールを記録。ケビン・カルロスは、欧州で最も注目される若手ストライカーの一人として存在感を示した。





2024年夏にはバーゼルへ移籍し、リーグ優勝と国内カップ制覇の2冠を達成。自身も公式戦通算14ゴールを記録した。そのパフォーマンスが評価され、フランスのニースへ移籍。ここでは2025年10月2日、ヨーロッパリーグのフェネルバフチェ戦で初ゴールを決めている。





身長186センチで右利きのカルロスは、フィジカルの強さと背後への抜け出しを備えたセンターフォワード。優れた技術に加え、チームのために働けるプレーの質も兼ね備えている。ヘディングにも優れ、体格とスピードを生かして、DFとの直接対決でもスペースでも効果を発揮できる。そうした特徴により、攻撃陣における総合力の高いプロフィールとなっている。



