現場には救急当局が迅速に対応し、関係者の治療のため救急車3台と医療車1台が投入された。負傷者は計6人で、いずれも軽傷。そのうち5人がさらなる診察のため病院へ搬送された。マルディーニは予防措置としてファテベネフラテッリ病院へ搬送され、簡単な検査を受けた後、すぐに帰宅した。

選手の弁護士ダニーロ・ブオンジョルノ氏は「救急外来でコードブルーによる簡単な診察を受けた後、ダニエルは直ちに退院して帰宅した。健康状態は良好だ」と説明。「ダニエルは無事で、けがは一切負っていない。まして重傷などではない」と語った。