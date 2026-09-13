Jonathan Moscrop
翻訳者：
カリアリ戦勝利後、ミラノでの車2台による衝突事故でダニエル・マルディーニに負傷なし
ミラノで夜明けに起きた衝撃的な衝突事故
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、カリアリFWダニエル・マルディーニが、ミラノでの夜遊びの後、日曜早朝に発生した衝撃的な交通事故の中心人物となった。事故が起きたのは午前5時15分ごろ、ビア・トレンティーノ通りとビア・フランチェスコ・カラッチョーロ通りの交差点だった。そのわずか数時間前、このFWはピッチで主役となり、9月12日土曜日にベルガモで行われたアタランタ戦で、カリアリの勝利を決定づけるPKを決めていた。
夜明けの衝突事故では、当初2台の車両が絡み、その後、混乱した展開の中で路上に駐車していた3台目のメルセデスSUVにも衝突した。
- Getty Images Sport
迅速な病院での検査と法的な安心材料
現場には救急当局が迅速に対応し、関係者の治療のため救急車3台と医療車1台が投入された。負傷者は計6人で、いずれも軽傷。そのうち5人がさらなる診察のため病院へ搬送された。マルディーニは予防措置としてファテベネフラテッリ病院へ搬送され、簡単な検査を受けた後、すぐに帰宅した。
選手の弁護士ダニーロ・ブオンジョルノ氏は「救急外来でコードブルーによる簡単な診察を受けた後、ダニエルは直ちに退院して帰宅した。健康状態は良好だ」と説明。「ダニエルは無事で、けがは一切負っていない。まして重傷などではない」と語った。
現場レベルの再建をつなぎ合わせる
地元当局が衝突の正確な経緯の再構築を進めるなか、調査は引き続き行われている。初期報告によると、ビア・カラッチョーロを走行していた車両が、マルディーニの車がピアッツァ・カネーヴァから出てきた際に衝突した。捜査当局は、カリアリのストライカーの車両が優先通行権を譲らなかったことで、マルディーニの車の左前部と対向車両の右前部が衝突したとみている。
その二次衝突により、最初の車両は居住者専用の指定駐車区画に止められていたメルセデスのSUVに突っ込んだ。
- Getty Images Sport
回復と復帰を見据えて
健康不安は完全に過去のものとなり、代理人による法的な安心材料も示されたことで、マルディーニは再びサッカーに意識を向けることができる。夜明けの恐ろしい出来事を軽い精神的動揺のみ、そして身体的な負傷は一切ない状態で切り抜けたこのFWは、カリアリのチームメートへの再合流を目指すことになる。クラブ幹部は、セリエAの今後の試合に向けた準備が本格化する中で、同選手をトレーニングに迎え入れる見通しだ。
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