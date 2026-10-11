Getty Images Sport
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カリアリ対ユヴェントス、CMの採点：マルディーニは止まらず。コロ・ムアニはようやく得点も、その後またミス。ヴォルテマーデは存在感なし
カリアリの選手採点
カプリーレ 6.5：ユベントスは決定的なチャンスを多く作ったわけではないが、ペナルティーエリア内に攻め込まれた際は、飛び出しや的確なセーブで常に対応した。後半のコロ・ムアニのゴールにはなすすべがなく、クロスバーにも救われたが、集中を切らさず、コロ・ムアニとジェグロヴァの得点を阻む見事なプレーを少なくとも2度見せた。
ゼ・ペドロ 5.5：前半はよく守ったが、後半はポジショニングが乱れ、アライベゴビッチ、さらにはカンビアーゾにも何度も仕掛けられて突破された。
ミナ 7：相手監督がハーフタイムに、攻撃陣に対する激しい当たりについて本人に苦言を呈するなら、それは自分の仕事を果たしている証拠だ。そこに寸分の狂いもない対応が加われば、言うことはない。
ロドリゲス 6：ミスは一度だけ。ニコ・ゴンサレスへの対応が甘く、かわされた後に倒してイエローカードを受けた。この警告を受け、ピザカーネは交代を決断した。
（46分から デイオラ 5.5：コロ・ムアニへの対応で犯した最大のミスでは、彼もイエローカードにつながるファウルに頼った。ただ、その後はポジションをしっかり守り、何度か重要な働きを見せた。特にヴォルテマーデの得点を阻んだ場面が大きい）
オベルト 5.5：コンセイソンを封じたが、後半はジェグロヴァの仕掛けに苦しみ始めた。痛恨だったのは、1-1につながったコロ・ムアニの斜めの動きを読み切れなかったことだ。
（84分から ファッツィーニ 採点なし）
アドポ 6.5：相手の攻撃を潰しては前に運び、チャンスを作り、何より走り続けた。ユベントスの技巧派選手たちとの1対1にも見事に対応し、機会があれば縦にボールを入れた。貴重な存在だ。
ウィンクス 6：ペナルティーエリア際から放ち、ヴィカーリオをひやりとさせたシュートがこの試合のハイライト。ただ、これまでの彼からは意外なほどパスの精度を欠いた。
ロマーノ 6.5：堂々としたプレーぶりで、足元にボールがあっても落ち着いていた。常に味方のパスを受ける選択肢となり、サイドの守備を助けるためにもよく走った。
マッソリン 6：モデナから加入した選手にとって、先発デビューは上々だった。攻撃面で目立つ場面は少なかったが、チームのために走り、堅実なプレーを見せた。
（60分から ファデラ 6：守備での貢献よりも、投入後に数少ないカウンターで見せた脅威が目立った）
マルディーニ 7：前の試合までの勢いをそのままに、接戦を自らの得意なプレーで動かした。ヴィカーリオを前にしても実に冷静で、ウィンクスへの絶好のアシストもあと一歩で記録するところだった。カリアリがチャンスを作る際には、必ず彼のプレーが起点となる。4試合連続ゴールは、その成長への報酬だ。
（69分から 菅原 6：堅実で集中力があり、突破を許すことはめったになかった。ただ、マルディーニに代わって彼が入ると、カリアリの重心がかなり下がったのも確かだ）
メンディ 6.5：決して派手ではないが、そのプレーは見た目以上に役立っている。ボールを守りながらマルディーニにつないだポストプレーは、ほんの一例にすぎない。前線で攻撃に奥行きをもたらし、カウンターではボールを収め、守備陣には常にロングボールの逃げ道を提供した。
（69分から エンゾラ 5.5：メンディがうまくこなしていた役割に苦しんだ。投入後、カリアリは自陣ペナルティーエリアからなかなか抜け出せなくなった。動きの少なさから、ルクミとブレーメルにプレーを完全に読まれた）
監督 ピザカーネ 6：70分以上にわたってユベントスを封じ込めた。しかし、交代と選手たちの体力低下により戦い方を変えざるを得ず、途中出場の選手たちが下がりすぎたことで、ユベントスに2度のチャンスを許した。一方は失点につながり、もう一方ではコロ・ムアニの失敗に救われた。それでも、彼のカリアリが非常に堅固であることは、またしても証明された。試合終盤のスパレッティとのもみ合いでは、彼も退場処分を受けた。
ユヴェントスの選手採点
ヴィカーリオ 6.5：守備陣が見失ったマルディーニに至近距離から決められたゴールは、どうすることもできなかった。一方、ペナルティーエリア際からのウィンクスの左足シュートを防いでユヴェントスを試合に踏みとどまらせ、メンディとファデラのシュートにも好対応。後者の2人はその後オフサイドとなったものの、ユヴェントスが最後尾に頼れる存在を見いだしたことを示した。
カルル 6：最初のディフレクションの後、味方とともにマルディーニの走り込みを見失い、ペナルティーエリア中央への道を開いてしまった。攻撃でも前に出る回数は少なく、存在感を示せない。後半はプレーの質を上げたが、脅威となる場面は少なかった。
ブレーメル 5.5：マルディーニのゴールの場面では完全にポジションを外しており、不運にも得点につながる連続したこぼれ球の起点となった。メンディはマークの的を絞らせず、ピッチの広い範囲で追いかけるのに苦労した。とりわけ広いスペースを突かれた際に大いに苦しむ守備陣のリーダーだ。
ルクミ 6：立ち上がりは悪く、メンディに自分の前でポジションを取られ、マルディーニの先制点を許した。その後は調子を上げ、後半にはエンゾラを事実上封じた。これがユヴェントスに、カリアリを自陣のペナルティーエリアに押し込む力を与えた。
チェリク 6：守備では注意深く対応し、左サイドから何度も深い位置まで進出した。そのサイドではアドポとマッソリンがほとんど突破できず、余裕を持って抑えた。
（64分から カンビアーゾ 5.5： 試合にうまく入れず、プレーが軽すぎるとしてスパレッティから大声で叱責された。攻撃で一度鋭さを見せ、カプリーレにセーブを強いたが、コンディションがまだ明らかに整っていない）
ドウグラス・ルイス 5.5：組み立てで良いプレーを見せる一方、味方が追いかけてカバーしなければならないプレーも続いた。味方へのパスコースは常に作るが、ユヴェントスが縦に攻めるのに苦労した一因は、彼のボールの扱いにもある。
（84分から コープマイネルス 採点なし）
サール 6：90分を通して好不調の波があり、攻撃で時折勢いよく仕掛けたほか、守備では戻りながら土壇場で見事な判断を見せた場面もあった。必要とされていたバランスをもたらしたが、0-1で追う展開ではもっと勇気が必要だった。
コンセイソン 5.5：試合序盤に放った枠を越えるシュートを除けば、持ち味の鋭いプレーはほとんど見られなかった。味方に好機をもたらそうと堅実にプレーしたが、オベルトのマークに何度も行く手を阻まれ、封じられた。
（46分から ジェグロヴァ 6.5：投入から10分で、コンセイソンが見せられなかったものをすべて披露した。カプリーレにセーブを強いるシュートを複数放ち、ドリブルで相手をかわし、PKスポットの少し後方からシュートではなくスルーを選んだコロ・ムアニへのアシストも記録した。後半にユヴェントスが脅威を与えたのは、何よりも彼の功績だ）
マッケニー 5： 広く動くコロ・ムアニの背後でトップ下に起用され、フランス人FWが空けたスペースをもっと生かすべきだったし、それは可能だったはずだ。しかし、試合序盤にロマーノへの悪質なファウルで受けたイエローカードが響き、ほとんど姿を消してしまった。
（46分から アライベゴヴィッチ 6.5：序盤は良くなく、交代で退いたアメリカ人よりプレーに関わる場面は増えたものの、これまで見せてきた出来には遠かった。時間とともに調子を上げ、80分から85分にかけてコロ・ムアニへ絶妙なクロスを2本供給。フランス人FWの1ゴールと、決定機を逃した場面につながった）
ニコ・ゴンサレス 6.5：チャンスの少なかった前半、チームで最も脅威を与えた。豊富な運動量でファウルを獲得し、クロスや味方との連係を見せ、カプリーレにセーブを強いる仕掛けもあった。しかし、周囲の援護に乏しいまま早々に力を使い果たし、スパレッティは交代を決断した。
（60分から ヴォルテマーデ 5.5：コロ・ムアニの負担を減らし、より自由にプレーさせたことは評価できるが、自身の貢献は実に少なかった。技術的なミスがやや多く、ゴール前で真の脅威になることもなかった）
コロ・ムアニ 6：スパレッティが繰り返し語ってきたように、このフランス人FWはペナルティーエリア内にどっしり構えるタイプのストライカーではない。トラップのミスや判断の迷いがあり、ゴール正面が大きく開けているのに、味方のためにボールをスルーする選択まで見せた。後半にはアライベゴヴィッチの素晴らしい判断からゴールを決めたが、ほぼ同じ形のチャンスでは、カプリーレと1対1になりながら足で放ったシュートをクロスバーに当てた。得点力不足はまだ完全には解消されていない。
スパレッティ監督6： 起用した選手たちの限界を理解していながら、先発の選択を誤った。ハーフタイムの交代で試合の流れを変え、悔やまれるのは1-1の場面でコロ・ムアニが至近距離から放ったシュートがクロスバーを叩いたことだけだ。問題は、プレーが止まっている間に起きた2つの出来事。ハーフタイムにはジェリー・ミナに不満をぶつけ、試合終了後にはピサカーネと衝突し、両監督が退場処分となった。ピッチ上のチームと同様、神経質になっていることの表れだ。
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