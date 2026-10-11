カプリーレ 6.5：ユベントスは決定的なチャンスを多く作ったわけではないが、ペナルティーエリア内に攻め込まれた際は、飛び出しや的確なセーブで常に対応した。後半のコロ・ムアニのゴールにはなすすべがなく、クロスバーにも救われたが、集中を切らさず、コロ・ムアニとジェグロヴァの得点を阻む見事なプレーを少なくとも2度見せた。





ゼ・ペドロ 5.5：前半はよく守ったが、後半はポジショニングが乱れ、アライベゴビッチ、さらにはカンビアーゾにも何度も仕掛けられて突破された。





ミナ 7：相手監督がハーフタイムに、攻撃陣に対する激しい当たりについて本人に苦言を呈するなら、それは自分の仕事を果たしている証拠だ。そこに寸分の狂いもない対応が加われば、言うことはない。





ロドリゲス 6：ミスは一度だけ。ニコ・ゴンサレスへの対応が甘く、かわされた後に倒してイエローカードを受けた。この警告を受け、ピザカーネは交代を決断した。

（46分から デイオラ 5.5：コロ・ムアニへの対応で犯した最大のミスでは、彼もイエローカードにつながるファウルに頼った。ただ、その後はポジションをしっかり守り、何度か重要な働きを見せた。特にヴォルテマーデの得点を阻んだ場面が大きい）





オベルト 5.5：コンセイソンを封じたが、後半はジェグロヴァの仕掛けに苦しみ始めた。痛恨だったのは、1-1につながったコロ・ムアニの斜めの動きを読み切れなかったことだ。

（84分から ファッツィーニ 採点なし）





アドポ 6.5：相手の攻撃を潰しては前に運び、チャンスを作り、何より走り続けた。ユベントスの技巧派選手たちとの1対1にも見事に対応し、機会があれば縦にボールを入れた。貴重な存在だ。





ウィンクス 6：ペナルティーエリア際から放ち、ヴィカーリオをひやりとさせたシュートがこの試合のハイライト。ただ、これまでの彼からは意外なほどパスの精度を欠いた。





ロマーノ 6.5：堂々としたプレーぶりで、足元にボールがあっても落ち着いていた。常に味方のパスを受ける選択肢となり、サイドの守備を助けるためにもよく走った。





マッソリン 6：モデナから加入した選手にとって、先発デビューは上々だった。攻撃面で目立つ場面は少なかったが、チームのために走り、堅実なプレーを見せた。

（60分から ファデラ 6：守備での貢献よりも、投入後に数少ないカウンターで見せた脅威が目立った）





マルディーニ 7：前の試合までの勢いをそのままに、接戦を自らの得意なプレーで動かした。ヴィカーリオを前にしても実に冷静で、ウィンクスへの絶好のアシストもあと一歩で記録するところだった。カリアリがチャンスを作る際には、必ず彼のプレーが起点となる。4試合連続ゴールは、その成長への報酬だ。

（69分から 菅原 6：堅実で集中力があり、突破を許すことはめったになかった。ただ、マルディーニに代わって彼が入ると、カリアリの重心がかなり下がったのも確かだ）





メンディ 6.5：決して派手ではないが、そのプレーは見た目以上に役立っている。ボールを守りながらマルディーニにつないだポストプレーは、ほんの一例にすぎない。前線で攻撃に奥行きをもたらし、カウンターではボールを収め、守備陣には常にロングボールの逃げ道を提供した。

（69分から エンゾラ 5.5：メンディがうまくこなしていた役割に苦しんだ。投入後、カリアリは自陣ペナルティーエリアからなかなか抜け出せなくなった。動きの少なさから、ルクミとブレーメルにプレーを完全に読まれた）





監督 ピザカーネ 6：70分以上にわたってユベントスを封じ込めた。しかし、交代と選手たちの体力低下により戦い方を変えざるを得ず、途中出場の選手たちが下がりすぎたことで、ユベントスに2度のチャンスを許した。一方は失点につながり、もう一方ではコロ・ムアニの失敗に救われた。それでも、彼のカリアリが非常に堅固であることは、またしても証明された。試合終盤のスパレッティとのもみ合いでは、彼も退場処分を受けた。