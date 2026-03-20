カリアリ対ナポリ、CMの選手評価：マクトミネイが試合の勝者。デ・ブライネはチームプレーに徹しすぎ

ナポリがアウェイでカリアリを1-0で下した。
以下、試合の全選手評価。
ナポリがアウェイでカリアリを1-0で下した。
以下、試合の全選手評価。
カプリレ 5.5：ポリターノのシュートをセーブして試合を凌ぎ、いくつかの好セーブを見せたが、失点の一端は彼にある。
ロドリゲス 5.5：いくつかの好セーブを見せたが、あまりにも簡単に突破されてしまった。相手のゴールシーンでは反応が遅かった。
（後半39分よりラテリンク s.v）。
ドッセナ 6：ミナと共に壁を築き、相手チームの唯一のストライカーを封じ込めた。
ミナ 6：いつものように、彼の守るエリアを突破するのは困難だった。ホルユンドを頻繁に封じ込めた。
ゼ・ペドロ 5.5：守備面でいくつかの好プレーを見せたが、彼のエリアを突破される場面が多すぎた。失点時の対応は再考が必要。
（後半28分よりメンディ 6：投入されるとすぐに脅威となる）
スレマナ 5.5：技術的に遥かに優れた相手に対し、決断力が欠けていた。
ガエターノ 6：中盤を支えた。
アドポ 5：攻撃の起点になろうとしたが、ナポリの中盤に圧倒された。
（後半28分より デイオラ 6：守備陣に秩序をもたらした）
パレストラ 5.5：コンテに封じ込められ、突破の機会は稀だった。
フォロルンショ 5.5：いつもの闘志を見せたが、それだけでは不十分だった。
（後半20分よりキリチソイ 5：彼の投入はほとんど目立たなかった）。
エスポジト 6：最高のチャンスは彼の足元から生まれた。
（後半39分よりトレピ s.v.）。
ピサカーネ監督 5：守備は良かったが、降格を避けるためには攻撃も仕掛け、得点を狙う必要がある。
ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ 6：彼のプレーは数回の高い位置への飛び出しにとどまった。単なる傍観者だった。
オリベラ 6：グティエレスと共にパレストラを封じ込めたが、チームメイトに比べてより苦労していた。
ブオンジョルノ 6：必要な場面で体を張った。
ブケマ 6.5：集中力を保ち、相手の侵入を封じた。今日は無敵だった。
グティエレス 6.5：パレストラへのマークは素晴らしかった。
ロボトカ 5.5：彼らしいチームを動かすプレーができなかった。パスミスが多すぎ、早すぎるイエローカードの影響を受けてしまった。
（後半10分よりアリソン・サントス 5.5：投入され、2、3回のドリブルを見せたが、その後は存在感を消した）
ギルモア 6.5：クリーンで整然としたプレー。今日のイタリア代表中盤のメトロノームは彼だ。
（後半31分より アンギッサ s.v.）
ポリターノ 6.5：相手エリアへの良い突破を何度か見せた。ゴールを決められなかったのはカプリレの好守のおかげだ。
（後半31分よりスピナッツォーラ 6.5：終盤に極めて危険な局面を救った）
デ・ブライネ 6.5：洗練されたプレーを見せたが、度々自己犠牲的になりすぎた。
マクトミネイ 6.5：ほぼ偶然に先制ゴールを決め、その後は賢明なプレーを見せた。
ホイールンド 5.5：チームメイトとの連携は素晴らしかったが、カプリレの守るゴール前では一度も脅威にならなかった。数少ないチャンスをすべて外してしまった。
コンテ監督 6：チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて重要な3ポイントを獲得したが、リスクを冒さないためにも試合を早く決着させるべきだった。