カリアリ対ナポリ、CMの選手評価：マクトミネイが試合の勝者。デ・ブライネはチームプレーに徹しすぎ

カプリレ 5.5：ポリターノのシュートをセーブして試合を凌ぎ、いくつかの好セーブを見せたが、失点の一端は彼にある。

ロドリゲス 5.5：いくつかの好セーブを見せたが、あまりにも簡単に突破されてしまった。相手のゴールシーンでは反応が遅かった。

（後半39分よりラテリンク s.v）。

ドッセナ 6：ミナと共に壁を築き、相手チームの唯一のストライカーを封じ込めた。

ミナ 6：いつものように、彼の守るエリアを突破するのは困難だった。ホルユンドを頻繁に封じ込めた。

ゼ・ペドロ 5.5：守備面でいくつかの好プレーを見せたが、彼のエリアを突破される場面が多すぎた。失点時の対応は再考が必要。

（後半28分よりメンディ 6：投入されるとすぐに脅威となる）

スレマナ 5.5：技術的に遥かに優れた相手に対し、決断力が欠けていた。

ガエターノ 6：中盤を支えた。

アドポ 5：攻撃の起点になろうとしたが、ナポリの中盤に圧倒された。

（後半28分より デイオラ 6：守備陣に秩序をもたらした）

パレストラ 5.5：コンテに封じ込められ、突破の機会は稀だった。

フォロルンショ 5.5：いつもの闘志を見せたが、それだけでは不十分だった。

（後半20分よりキリチソイ 5：彼の投入はほとんど目立たなかった）。

エスポジト 6：最高のチャンスは彼の足元から生まれた。

（後半39分よりトレピ s.v.）。





ピサカーネ監督 5：守備は良かったが、降格を避けるためには攻撃も仕掛け、得点を狙う必要がある。