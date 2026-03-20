カリアリ対ナポリ、アドポに注目：夏の移籍先は？

ピサカーネ監督率いるチームの先発候補の中で注目すべきは、ミシェル・アドポだ。2000年生まれのこのMFは、監督が決して起用を惜しまない選手であり、今シーズンはフランス人選手として最高のシーズンの一つを過ごしている。常にピッチに立ち、ほぼ常に先発として出場している。 数字が物語っている。元アタランタのこの選手は今シーズン、135回のボール奪取を記録しており、カリアリの選手の中では彼以上の成績を残した者はいない。セリエA全体でも、ボール奪取数で彼を上回るのはわずか4人（モドリッチ、ラマダニ、マティッチ、クリスタンテ）のみだ。 それだけではない。アドポはカリアリの選手の中で最多のシュート数（10本）を記録しており、これはFWセバスティアーノ・エスポジトと同数だ。また、チーム内でアドポ（435本）を上回る相手陣内へのパス数を記録しているのはエスポジトだけであり、インターセプト数でアドポを上回っているのはオベルトのみである。



