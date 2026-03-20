代表戦による中断前のリーグ戦最終節。6月11日から7月19日まで米国、メキシコ、カナダで開催される次期ワールドカップへの出場権を懸けて戦っているイタリアにとって、極めて重要な一戦となる。 セリエA第30節は、本日18時30分からユニポル・ドムスで行われるカリアリとナポリの対戦で幕を開ける。一方のロッソブルーは残留をかけた戦いを繰り広げており、もう一方のコンテ監督率いるチームは、首位インテルに9ポイント差、2位ミランに1ポイント差の3位につけている。
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カリアリ対ナポリ、アドポに注目：夏の移籍先は？
カリアリでのアドポの記録
ピサカーネ監督率いるチームの先発候補の中で注目すべきは、ミシェル・アドポだ。2000年生まれのこのMFは、監督が決して起用を惜しまない選手であり、今シーズンはフランス人選手として最高のシーズンの一つを過ごしている。常にピッチに立ち、ほぼ常に先発として出場している。 数字が物語っている。元アタランタのこの選手は今シーズン、135回のボール奪取を記録しており、カリアリの選手の中では彼以上の成績を残した者はいない。セリエA全体でも、ボール奪取数で彼を上回るのはわずか4人（モドリッチ、ラマダニ、マティッチ、クリスタンテ）のみだ。 それだけではない。アドポはカリアリの選手の中で最多のシュート数（10本）を記録しており、これはFWセバスティアーノ・エスポジトと同数だ。また、チーム内でアドポ（435本）を上回る相手陣内へのパス数を記録しているのはエスポジトだけであり、インターセプト数でアドポを上回っているのはオベルトのみである。
アドポの未来
カリアリは、2024年夏にアタランタから買い取りオプション付きのレンタル移籍で加入したこの若手の才能を常に信じていた。 シーズン終了後、ロッソブルーは400万ユーロでアドポを完全移籍で獲得することを決定し、ピサカーネ監督の手元に、フィジカルに優れ、多才なミッドフィールダーを置いた。彼は必要に応じてセンターバックも務めることができ、これはトリノ時代にイヴァン・ユリッチ監督の采配で既にそのポジションをこなしていた経験がある。 アドポはカリアリと2029年までの契約を結んでいる。ここ数ヶ月、いくつかの海外クラブから注目を集めており、夏に重要なオファーがあれば移籍する可能性も排除できない。
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