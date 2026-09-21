カリアリは夢を見ながら、セリエAで快進撃を続けている。ファビオ・ピサカーネの若き選手たちは5試合で12ポイントを獲得し、敗れたのは首位インテル戦の1試合だけ、それも僅差だった。こうした結果への誇りは、会長トンマーゾ・ジュリーニの言葉や発言からも伝わってくる。ジュリーニ会長はこの日もラジオ・アンキオ・ロ・スポルトに出演し、結果を称賛するとともに、ロマーノ、マルディーニ、カプリーレという3人の若手についても称えた。3人はいずれも「イタリア代表級」だという。
カリアリのジュリーニ「マルディーニとロマーノは若く、我々の選手。カプリーレにはかなり多くのオファーがあった」。その後、エスポジトへの皮肉も述べた
「スクデット獲得の英雄たちを呼び戻すことはしない」
「あの魔法のような1969-70シーズンと同じスタート？ スクデットを勝ち取った英雄たちを引き合いに出すつもりはありません。今季のリーグ戦をいい形でスタートできたのは間違いありませんし、あの伝説的なチームのような高い結束力もあります。ただ、もちろん『ジジ・リーヴァ』のような存在はいません。ここまでやれていることをうれしく思っています。3週間の長い中断期間を、順位表の上位につけた状態で過ごしながら取り組めるのは素晴らしいことです」
ピサカーネ
「私はファビオのことを長年知っている。最初に知ったのは彼が選手だった頃で、何よりもまず人間性を高く評価している。立派な人間だし、それが最も重要なことだ。サッカー界ではなおさらね。頭の回転が速く、抜け目がなく、常に知識を渇望している。 この数年、彼は一歩一歩積み上げてきた。まずはプリマヴェーラでカテゴリーのコッパ・イタリアを勝ち取り、その後にトップチームでも結果を残した。 率直に言って、彼なら遅かれ早かれ、こうした飛躍があってもおかしくないと思っていた」
マルディーニ
「彼のことは、すでに何年も前から追っていた。オルビアとは強い協力関係があり、彼がセリエAでのキャリアを歩み始める前に、レガ・プロへレンタルで連れてこようとしたこともあった。並外れた才能の持ち主だ。まだその力を完全には発揮できていないのかもしれない。我々の挑戦は、彼がまだ成し遂げられていないそのもう一歩を踏み出させることだ」
セバスティアーノ・エスポジトへの痛烈な皮肉
「この夏、我々はカリアリのユニフォームを着てプレーするには自分の報酬が十分ではないと考えていた選手のことで、やや不愉快な状況に直面した。だが、彼の穴はダニエルで非常にうまく埋められたと言える」
ロマーノとイタリア代表
「マルディーニとロマーノは、私たちが大きな期待を寄せている若手のうちの2人だ。アレッサンドロはさらに若く、2006年生まれで、“万能型MF”だ。中盤のあらゆるポジションでプレーできる、とてもダイナミックな選手だ。自分の考えをしっかり持っている若者で、自分が何を望んでいるのかを分かっている。将来は大きく羽ばたいていけると思うし、私たちの代表監督が彼にイタリア代表のユニフォームを着てプレーする機会を与え、そして彼自身がそれを選んだことをうれしく思う」
カプリーレに多数のオファー
「今夏はカプリーレにかなり多くの関心が寄せられていたが、エリアはカリアリに残るつもりでいた。今季、自分たちには何か重要なことを成し遂げられるという感触があったんだ。今のところ、その判断が正しかったことを結果が示しているし、彼にとっても私たちにとっても嬉しい。私は、ドンナルンマに次いで、彼とカルネセッキが今のイタリアで最も優れたGKだと思っている。その一方で、イタリア代表にはドンナルンマのような不動のレギュラーがいる以上、別の論理が働くこともある。エリアはこれからも努力を続けなければならないし、次の機会に招集される可能性がないとは言い切れない」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。