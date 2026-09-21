「今夏はカプリーレにかなり多くの関心が寄せられていたが、エリアはカリアリに残るつもりでいた。今季、自分たちには何か重要なことを成し遂げられるという感触があったんだ。今のところ、その判断が正しかったことを結果が示しているし、彼にとっても私たちにとっても嬉しい。私は、ドンナルンマに次いで、彼とカルネセッキが今のイタリアで最も優れたGKだと思っている。その一方で、イタリア代表にはドンナルンマのような不動のレギュラーがいる以上、別の論理が働くこともある。エリアはこれからも努力を続けなければならないし、次の機会に招集される可能性がないとは言い切れない」