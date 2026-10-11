「彼らが代表のピッチに立つ姿を見るのは、とてもうれしいことだ。特に前回、私たちがスタジアムにいた時はそうだった。ほかにも、その機会にふさわしい選手たちがいる。カプリーレはドンナルンマに次ぐ、非常に重要なGKだ。コフラーは、バルディーニのようにサッカーをよく知る人物から招集されるかもしれない。良い時期を迎えている。この状態ができるだけ長く続くことを願っている」