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ライブ
Daniel Maldini CagliariGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

カリアリのジュリーニ会長「マルディーニには買い取りオプションがあるが、買い取り義務もある」

カリアリ
ダニエル・マルディーニ
移籍情報
ACミラン
ユヴェントス
アタランタ

カリアリの会長は、イタリア人FWをクラブに残留させるための条件を明らかにした。

ダニエル・マルディーニカリアリとイタリア代表で非常に重要なシーズン序盤を過ごした。カリアリのオーナー、トンマーゾ・ジュリーニは、マルディーニをサルデーニャに残す可能性について、アタランタとの間で取り決めた条件があることを認めた。ジュリーニはDAZNでのユヴェントス戦前のインタビューで、ここまでの素晴らしいシーズンと、さらに良くしたいという意欲も強調した

  • 上位にとどまる

    「昨年から自分たちがうまくやれているという手応えがある。今を楽しみたいし、できるだけ長く上位にとどまりたい。ピッチで全力を尽くして、その先はどうなるか見てみよう」

  • ロマーノとマルディーニがイタリア代表入り

    「彼らが代表のピッチに立つ姿を見るのは、とてもうれしいことだ。特に前回、私たちがスタジアムにいた時はそうだった。ほかにも、その機会にふさわしい選手たちがいる。カプリーレはドンナルンマに次ぐ、非常に重要なGKだ。コフラーは、バルディーニのようにサッカーをよく知る人物から招集されるかもしれない。良い時期を迎えている。この状態ができるだけ長く続くことを願っている」

  • 一丸となって前進するクラブ

    「セリエAに戻って以来、非常に強い一体感がある。今はクラブの全部門がカリアリのために力を尽くしている。医師から選手まで、クラブ全体が同じ方向に進んでいると感じる。最初の数年間はこうはいかなかったが、今は違う。それが、自分たちより予算の大きいチームと戦う助けになっている」

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  • マルディーニの買い取り条件

    「マルディーニには買い取りオプションがあり、一定のゴール数に連動する買い取り義務もあると思う」