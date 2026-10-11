ダニエル・マルディーニはカリアリとイタリア代表で非常に重要なシーズン序盤を過ごした。カリアリのオーナー、トンマーゾ・ジュリーニは、マルディーニをサルデーニャに残す可能性について、アタランタとの間で取り決めた条件があることを認めた。ジュリーニはDAZNでのユヴェントス戦前のインタビューで、ここまでの素晴らしいシーズンと、さらに良くしたいという意欲も強調した。
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翻訳者：
カリアリのジュリーニ会長「マルディーニには買い取りオプションがあるが、買い取り義務もある」
上位にとどまる
「昨年から自分たちがうまくやれているという手応えがある。今を楽しみたいし、できるだけ長く上位にとどまりたい。ピッチで全力を尽くして、その先はどうなるか見てみよう」
ロマーノとマルディーニがイタリア代表入り
「彼らが代表のピッチに立つ姿を見るのは、とてもうれしいことだ。特に前回、私たちがスタジアムにいた時はそうだった。ほかにも、その機会にふさわしい選手たちがいる。カプリーレはドンナルンマに次ぐ、非常に重要なGKだ。コフラーは、バルディーニのようにサッカーをよく知る人物から招集されるかもしれない。良い時期を迎えている。この状態ができるだけ長く続くことを願っている」
一丸となって前進するクラブ
「セリエAに戻って以来、非常に強い一体感がある。今はクラブの全部門がカリアリのために力を尽くしている。医師から選手まで、クラブ全体が同じ方向に進んでいると感じる。最初の数年間はこうはいかなかったが、今は違う。それが、自分たちより予算の大きいチームと戦う助けになっている」
マルディーニの買い取り条件
「マルディーニには買い取りオプションがあり、一定のゴール数に連動する買い取り義務もあると思う」
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