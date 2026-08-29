移籍市場の閉幕まで残りわずかとなる中、具体的な動きがあった。攻撃陣を強化する目的で、探りを入れ、状況を把握し、検討するための電話だった。 昨日、カリアリがミランに連絡し、フランチェスコ・カマルダの獲得を打診した。 正式な移籍オファーには至らず、買い取りオプションなしのレンタルか、買い取りオプション付きかという話にもならなかった。ミランが感謝を伝えたうえで、ノーの返答をしたからだ。クラブの計画に下部組織育ちのストライカーを放出する考えはなく、よほどのことがない限り、カマルダは残留する。
翻訳者：
カリアリがミランに打診、フランチェスコ・カマルダを要望
カマルダ、ラモスのバックアップに
セバスティアーノ・エスポジトを、1100万ユーロの買い取りオプション付き有償レンタルでサッスオーロへ放出した後、カリアリはジェンナーロ・ボレッリ、ケビン・カルロスに加わる新たなストライカーを探している。カマルダはピサカーネの好みに合っており、現在のスカッドにいる2人のFWにはない特徴を備えているが、ミランからは何の前向きな反応もなく、「移籍市場最終日に検討しよう」という返答すらなかった。 構想としては、少なくとも1月までは、2008年生まれのこの選手をゴンサロ・ラモスのバックアップとして起用することにある。その時点で本人とその周囲の関係者とともに状況を整理することになる。
アモリムの立場表明
ヴェネツィア戦を前に、アモリムは元レッチェの選手について非常に明確に語った。「カマルダに時間が必要なのは分かっているが、同時にプレーする場も必要だ。監督として私は彼を信じているし、カマルダ以外に選択肢がない状況に自分を置きたいと思っている。それは私にとっても、彼の成長にとっても助けになる。 自分が重要な存在だと感じられれば、より簡単になる。彼にはプレーするスペースが与えられるし、私は彼を強く信じている。 彼はいる。若いとはいえ、自分がミランでプレーしていて、勝たなければならないことを理解しなければならない。時間が必要だし、あなた方の側にもそれが求められる」。
ミランでの初ゴールを狙う
プレシーズンで好パフォーマンスを見せ、セルティック・パークでは2得点を記録したカマルダだが、トップチームのミランではまだ公式戦初ゴールを追い求めている。ここまで同チームでは16試合に出場している。昨季はレッチェにレンタル移籍し、ボローニャ戦での1得点を含む23試合に出場した。1月末に手術を受けることになった肩の負傷が、2026年最初の数カ月に影響を及ぼした。ここ数週間で見極めた末、アモリムは彼を正式にトップチームへ昇格させた。一方で、もう1人の若手FWコスティッチはスパルタ・ロッテルダムへ出場機会を求めて送り出された。
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