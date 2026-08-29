ヴェネツィア戦を前に、アモリムは元レッチェの選手について非常に明確に語った。「カマルダに時間が必要なのは分かっているが、同時にプレーする場も必要だ。監督として私は彼を信じているし、カマルダ以外に選択肢がない状況に自分を置きたいと思っている。それは私にとっても、彼の成長にとっても助けになる。 自分が重要な存在だと感じられれば、より簡単になる。彼にはプレーするスペースが与えられるし、私は彼を強く信じている。 彼はいる。若いとはいえ、自分がミランでプレーしていて、勝たなければならないことを理解しなければならない。時間が必要だし、あなた方の側にもそれが求められる」。