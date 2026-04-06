昨日の試合に続き、セリエB第33節は本日、今節を締めくくる残り8試合が行われ終了した。本日の最終戦はカラレーゼ対スペツィアの対戦で、この試合ではありとあらゆる出来事が起こった。ピッチ上は緊張感に包まれ、ハイペースかつ神経をすり減らすような展開となったダービー戦だった。 4ゴール、PKの失敗、そして4人の退場者（うち3人はスペツィアで、試合終了時には8人で戦わざるを得なくなった）。試合はカラレーゼが3-1で勝利し、プレーオフ圏に近づいた。一方、この敗戦によりスペツィアはペスカーラに抜かれ、リーグ最下位から2番目の順位へと転落した。
Carrarese Calcio 1908
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カラレーゼ対スペツィア、4人の退場者が出て、ビアンコネリは8人で試合を終えた：その模様
何が起きたのか
前半終了時点でホームチームはすでに2-0とリードしており、アビウソが外したPKが決まっていれば、スコアは3点差になっていたかもしれない。 このFWは後半、試合終了30分前にナポリ所属で今シーズンのセリエB屈指の選手であるハサのアシストからゴールを決め、雪辱を果たした。試合終了5分前には最初の退場処分が下り、ルビーノへのハイキックに対し、主審はヴァロティにレッドカードを提示した。 試合終盤、緊張感はさらに高まり、主審のマンガニエッロは、VARによる確認の結果、相手選手への肘打ちがあったとして、アダモ、ベローニ、ボンファンティにもレッドカードを提示した。