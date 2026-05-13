カラム・ウィルソンはプレミアリーグの審判判定に一貫性がないと不満を表明した。ウェストハムのストライカーはアーセナル戦で決めたゴールがVARで取り消され、降格圏のチームに痛手となった。一方、アーセナルは優勝争いのリードを維持した。
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カラム・ウィルソンがアーセナル戦で取り消されたゴールを受け、審判を批判し、明確な傾向を指摘した。
日曜のロンドン・ダービーで騒動が続いている。ウィルソンの延長同点弾は、VAR判定の末に無効に。主審カヴァナはモニターを確認し、GKラヤが相手選手に掴まれていたと判断した。
納得できないウィルソンは「試合前にアーセナルのセットプレーを分析したが、同じ行為が何度もあった」とスカイ・スポーツに語った。ほとんどのチームがPKエリアでGKをブロックしながら、ほとんど罰せられていないと主張した。
彼によると、シーズン中はこの種のプレーはよく見逃されており、このケースもペナルティエリア内の押し合いとして扱うべきだった。「一つを取り上げるなら、すべてを取り上げなければならない」とウィルソンは述べた。
PGMOL会長ハワード・ウェッブ氏は、番組『Match Officials Mic’d Up』でこの判定を支持し、ラヤへの接触はファウルの基準を満たすと説明。相手選手がゴールキーパーをつかんだ場合は常に保護すべきだと強調した。
しかしウィルソンは納得せず、「ボールがラヤに届く前にトロサールとガブリエルも小競り合いをしていた。あれがファウルなら、その前のトロサールの行為もファウルだ」と反論した。