カラム・ウィルソンがアーセナル戦で取り消されたゴールを受け、審判を批判し、明確な傾向を指摘した。

日曜のロンドン・ダービーで騒動が続いている。ウィルソンの延長同点弾は、VAR判定の末に無効に。主審カヴァナはモニターを確認し、GKラヤが相手選手に掴まれていたと判断した。

納得できないウィルソンは「試合前にアーセナルのセットプレーを分析したが、同じ行為が何度もあった」とスカイ・スポーツに語った。ほとんどのチームがPKエリアでGKをブロックしながら、ほとんど罰せられていないと主張した。