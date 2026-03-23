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カラバオ・カップ決勝で敗れたアーセナルに対し、「汚いプレーを学ぶべきだ」との指摘が相次ぐ中、元アーセナル選手はケパ・アリサバラガを先発起用した判断は間違いではなかったと主張している
ウェンブリーでの悲劇
ウェンブリーで行われた試合で、ニコ・オライリーが後半に2得点を挙げ、シティの勝利を決定づけたことで、アーセナルの国内タイトル獲得への望みは打ち砕かれた。前半は互角の展開だったものの、ガナーズはプレッシャーをゴールにつなげることができず、カイ・ハヴェルツがジェームズ・トラフォードに絶好のチャンスを阻まれた後、ケパの致命的なミスをきっかけに流れが完全に傾いてしまった。 このスペイン人GKのミスは、アルテタ監督率いるチームにとって深刻化する懸念を浮き彫りにしている。チームは過去22試合で、個人のミスが原因で失点したケースが7回に上っており、かつての堅守ぶりと比べると急激な悪化を見せている。
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サニャがケパを擁護し、アーセナルに「汚い手を使え」と助言
Covers.comの取材に対し、元アーセナルのDFサニャは、この結果についてGKをスケープゴートにすることを拒否し、代わりに後半の戦術的な現実味の欠如を指摘した。彼は、より直接的なアプローチをとっていれば、勝利のチャンスが広がっていたかもしれないと示唆した。
サニャは次のように語った。「ミケル・アルテタがデビッド・ラヤではなくケパを先発起用したのは間違いではなかった。ケパはトップクラスのゴールキーパーであり、彼のミスがアーセナルに失点をもたらしたとはいえ、それがガンナーズが試合に敗れた唯一の理由ではない。 アーセナルは後半、守備的になりすぎてマンチェスター・シティのプレッシャーを招いてしまった。プレッシャーを和らげるために、時には汚いプレーも厭わずロングボールを蹴り、自陣のペナルティエリア内ではなく、より高い位置でブロックを組むことを学ばなければならない。ボールを奪うたびに、彼らは頑なにバックラインからのビルドアップを貫いたが、その代償を払うことになった。
「もしカイ・ハヴェルツが試合序盤のチャンスを決めていれば、結果は全く違ったものになっていたかもしれない。ゴールを狙うスペースを確保するためには、もう少し早くシュートを打つ必要があったが、ジェームズ・トラフォードが素晴らしいセーブを連発した。彼のパフォーマンスには大いに称賛に値する。アーセナルはこの結果を忘れ、過ちから学ぶ必要がある。 アルテタ監督は、日曜日の敗戦を糧に、シーズン残り期間を通じてチームを鼓舞し、獲得の可能性が高い3つの主要タイトルを争っていくことになるだろう。」
歴史的なジンクス
この敗北により、アーセナルはこの大会における近年の不振がさらに色濃くなった。同クラブはリーグカップ決勝で4連敗を喫した初のクラブとなったからだ。ケパ個人にとっても、この日の午後同様に厳しいものとなった。彼はリーグカップ決勝に3度出場しながら一度も優勝トロフィーを掲げることはなく、レス・シーリーとロイ・キーンが持つ記録に並んだ。
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回復力の試練
アーセナルは、ウェンブリーでの失望を早急に振り払い、首位で9ポイントのリードを保ちながら、熾烈なプレミアリーグ優勝争いに戻らなければならない。4月は、トリプル制覇を目指す彼らにとって決定的な試練の月となるだろう。ガンナーズは、サウサンプトンとのFAカップ準々決勝やスポルティングCPとのチャンピオンズリーグ準々決勝など、過酷なスケジュールを乗り切らなければならない。 ボーンマス、マンチェスター・シティ、ニューカッスルとのリーグ戦が控えており、これがチームの行方を左右する重要な一連の試合となるため、サニャが求めた「汚い」ゲームマネジメントを監督が実践できるかどうかが、最大の課題となるかもしれない。