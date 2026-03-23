カラバオ・カップ決勝で敗れたアーセナルに対し、「汚いプレーを学ぶべきだ」との指摘が相次ぐ中、元アーセナル選手はケパ・アリサバラガを先発起用した判断は間違いではなかったと主張している

Covers.comの取材に対し、元アーセナルのDFサニャは、この結果についてGKをスケープゴートにすることを拒否し、代わりに後半の戦術的な現実味の欠如を指摘した。彼は、より直接的なアプローチをとっていれば、勝利のチャンスが広がっていたかもしれないと示唆した。

サニャは次のように語った。「ミケル・アルテタがデビッド・ラヤではなくケパを先発起用したのは間違いではなかった。ケパはトップクラスのゴールキーパーであり、彼のミスがアーセナルに失点をもたらしたとはいえ、それがガンナーズが試合に敗れた唯一の理由ではない。 アーセナルは後半、守備的になりすぎてマンチェスター・シティのプレッシャーを招いてしまった。プレッシャーを和らげるために、時には汚いプレーも厭わずロングボールを蹴り、自陣のペナルティエリア内ではなく、より高い位置でブロックを組むことを学ばなければならない。ボールを奪うたびに、彼らは頑なにバックラインからのビルドアップを貫いたが、その代償を払うことになった。

「もしカイ・ハヴェルツが試合序盤のチャンスを決めていれば、結果は全く違ったものになっていたかもしれない。ゴールを狙うスペースを確保するためには、もう少し早くシュートを打つ必要があったが、ジェームズ・トラフォードが素晴らしいセーブを連発した。彼のパフォーマンスには大いに称賛に値する。アーセナルはこの結果を忘れ、過ちから学ぶ必要がある。 アルテタ監督は、日曜日の敗戦を糧に、シーズン残り期間を通じてチームを鼓舞し、獲得の可能性が高い3つの主要タイトルを争っていくことになるだろう。」