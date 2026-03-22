カラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた後、ミケル・アルテタ監督は、デビッド・ラヤではなくケパ・アリサバラガを先発起用した判断を擁護した

ウェンブリーでの敗戦後、アルテタ監督は、特にゴールキーパーの起用に関して厳しい批判にさらされた。ケパは決定的なミスを犯し、オライリーに2得点のうちの1点目を許してしまい、試合の流れを一変させてしまった。この痛手となるミスにもかかわらず、監督はラヤをベンチに置いた自身の判断を全面的に擁護した。その理由について、アルテタ監督は次のように述べた。「その気持ちは理解できるが、私は自分が正しいと思うことをしなければならない。 彼は今シーズンの全試合に出場しており、レイアをベンチに置くのは非常に不公平だったと思う。出場機会は勝ち取るものだ。我々はこれまでのパフォーマンスに基づいて判断している。これが正しい選択だと信じている。ミスはサッカーの一部であり、残念ながら今日は決定的な瞬間にそれが起きてしまった。」