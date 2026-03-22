AFP
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カラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた後、ミケル・アルテタ監督は、デビッド・ラヤではなくケパ・アリサバラガを先発起用した判断を擁護した
アルテタ監督がゴールキーパーの起用を擁護
ウェンブリーでの敗戦後、アルテタ監督は、特にゴールキーパーの起用に関して厳しい批判にさらされた。ケパは決定的なミスを犯し、オライリーに2得点のうちの1点目を許してしまい、試合の流れを一変させてしまった。この痛手となるミスにもかかわらず、監督はラヤをベンチに置いた自身の判断を全面的に擁護した。その理由について、アルテタ監督は次のように述べた。「その気持ちは理解できるが、私は自分が正しいと思うことをしなければならない。 彼は今シーズンの全試合に出場しており、レイアをベンチに置くのは非常に不公平だったと思う。出場機会は勝ち取るものだ。我々はこれまでのパフォーマンスに基づいて判断している。これが正しい選択だと信じている。ミスはサッカーの一部であり、残念ながら今日は決定的な瞬間にそれが起きてしまった。」
- Getty Images Sport
アーセナル、ウェンブリーでの好機を逃し悔やむ
アーセナルは前半、互角の戦いを繰り広げたものの、そのプレッシャーをゴールにつなげることができなかった。カイ・ハヴェルツが掴んだ絶好のチャンスはジェームズ・トラフォードに阻まれ、その結果、北ロンドンのチームはシティの反撃を許すこととなった。この痛恨の敗戦とチームの決定力不足を振り返り、アルテタ監督は深い失望をにじませた。「非常に悲しい。受け入れるのが難しい結果だ。 サポーターにとって、この試合がいかに重要か私たちは理解している。先ほども言ったように、前半には良い場面もあったが、それを活かせなかった。ガビやヴィクトルにもチャンスがあった。特に後半の25分間は、もっとうまくやれたはずだ。時には相手チームを称える必要がある。確かに、我々が改善すべき点は多い。」
精神的な打撃から立ち直る
国内リーグと欧州大会の両方で重要な試合が控える中、当面の課題は、このカップ戦決勝での悔しい敗北が、チームのシーズン全体を台無しにしないようにすることだ。監督は、チームがウェンブリーでの敗戦から素早く立ち直る精神的な強さを備えていると確信している。チームの回復力を強調し、アルテタ監督は次のように語った。「今日までに50試合を戦ってきた。引き分けや敗北を喫するたびに、我々はそれを証明し、再び結果を出さなければならない。 「このチームがこうした局面でどう反応してきたか、最近の歴史がある。特に、物事を客観的に捉える視点を持つことが重要だ。我々はそれを原動力として活用する。エネルギーを適切な方法で管理し、痛みや失望を乗り越えていく。それもサッカーの一部なのだ。」
- AFP
アーセナルの次はどうなるのか？
アーセナルは、シーズンの正念場が迫る中、このカラバオ・カップでの失望を早急に振り払わなければならない。アルテタ監督率いるチームは現在、31試合で勝ち点70を獲得し、プレミアリーグの首位に立っている。マンチェスター・シティには9ポイントの差をつけているが、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームには1試合の消化試合が残っている。歴史的な3冠達成への挑戦は、着実に進んでいる。 4月4日のFAカップ準々決勝、サウサンプトンとのアウェイ戦を経て、アーセナルはスポルティングCPとのUEFAチャンピオンズリーグの重要な2試合制の対戦に臨む。しかし、すべての注目は4月19日に集まるだろう。その日、アーセナルはエティハド・スタジアムを訪れ、シティと対戦する。この一戦は、依然として優勝争いに影響を与える可能性がある。
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