カラバオ・カップ決勝での負傷によりガブリエルがブラジル代表から離脱、アーセナルに大きな懸念

アーセナルがカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに0-2で敗れたことによる失望に加え、ガブリエルがブラジル代表の今後の国際試合に出場できないというニュースが追い打ちをかけた。このセンターバックはウェンブリーでの決勝戦を何の支障もなくこなしたように見えたが、試合後の検査で右膝に激しい痛みがあることを訴えた。 その後、医療スタッフが画像検査を行った結果、フランスやクロアチアとの注目度の高い親善試合への出場は不可能であることが確認された。このニュースは、2023年の代表デビュー以来17試合に出場し、エミレーツ・スタジアムでのセネガル戦（2-0勝利）での活躍を糧にさらなる飛躍を目指していた同選手にとって、大きな痛手となった。