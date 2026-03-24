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カラバオ・カップ決勝での負傷によりガブリエルがブラジル代表から離脱、アーセナルに大きな懸念
ウェンブリーでの敗戦がさらに痛手となった
アーセナルがカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに0-2で敗れたことによる失望に加え、ガブリエルがブラジル代表の今後の国際試合に出場できないというニュースが追い打ちをかけた。このセンターバックはウェンブリーでの決勝戦を何の支障もなくこなしたように見えたが、試合後の検査で右膝に激しい痛みがあることを訴えた。 その後、医療スタッフが画像検査を行った結果、フランスやクロアチアとの注目度の高い親善試合への出場は不可能であることが確認された。このニュースは、2023年の代表デビュー以来17試合に出場し、エミレーツ・スタジアムでのセネガル戦（2-0勝利）での活躍を糧にさらなる飛躍を目指していた同選手にとって、大きな痛手となった。
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医師による正式な診断
ブラジルサッカー連盟（CBF）は事態を早急に明らかにすべく、公式ウェブサイトを通じて声明を発表し、ガブリエルがボストンとオーランドでの試合を欠場することを確認した。CBFの声明では次のように述べられている。「アーセナルのDFガブリエル・マガリャエスが、フランスおよびクロアチアとの親善試合を欠場することになった。今週日曜日（22日）に行われたマンチェスター・シティとのイングランドリーグカップ決勝戦後、同選手は右膝の痛みを訴えた。 画像検査の結果、ガブリエル・マガリャエスは今回のFIFA国際試合期間中の試合に出場できる状態ではないことが確認された。彼に代わる選手は追加招集されない。」
アーセナルの守備陣の危機
ガブリエルの離脱は、ミケル・アルテタ監督にとって懸念すべき傾向を示している。今週、代表招集を辞退した主力選手はこれで3人目となる。 アーセナルはすでに、ウィリアム・サリバが足首の怪我でフランス代表から離脱したとの報に動揺していたが、さらにエベレチ・エゼもふくらはぎの肉離れによりイングランド代表を辞退せざるを得なくなった。2003-04シーズン以来となるプレミアリーグ初優勝を目指すクラブにとって、主力センターバック2人を同時に失う可能性は悪夢のようなシナリオだ。特に、シーズンを通じてガブリエルとサリバのコンビに身体的・戦術的に大きく依存してきたことを考えればなおさらである。
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試練の春
アーセナルの医療チームは、4月4日にサウサンプトンとのFAカップ準々決勝で国内リーグ戦が再開され、その3日後にはスポルティングCPとの一戦を懸けたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦が控えているため、ガブリエルの膝の怪我の状態を診断する上で、時間との戦いを強いられている。 アーセナルは4月11日のボーンマス戦を控えた現時点でマンチェスター・シティに9ポイントのリードを築いているが、ライバルであるシティには依然として重要な未消化試合が1試合残っている。