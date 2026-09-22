マイケル・カヨデがついにプレミアリーグでブレークを果たし、ブレントフォードで見せているパフォーマンスによって、ロベルト・マンチーニ率いる新生イタリア代表への招集も勝ち取った。FIGCの公式サイトのインタビューに応じたフィオレンティーナ育ちのサイドバックで、2023年にイタリアの一員としてU-19欧州選手権を制したカヨデは、自身の若きキャリアにまつわるさまざまなエピソードを語っている。
カヨデ「マルディーニを手本にしている。ナイジェリアにはノーと言ったし、イタリアは名誉だ。ユヴェントスからゴッツァーノへ移ったことが、自分に力を与えてくれた」
ロングスロー
「ある日目が覚めたら、自分にロングスローがあることに気づいた。フィレンツェではあまり使われていなかったけど、イングランドにはそれ専門のコーチもいて、僕らは形や戦術に取り組み始めた。今では本当にみんなが使っている」
ボッリーニ、マンチーニとともに、そして制した欧州選手権
「ここでボッリーニ監督と再会できて本当に素晴らしい。彼にはとても多くを感謝している。欧州選手権で優勝した感動は忘れられないもので、今でも写真や動画を見返している」
ナイジェリアへの拒否とイタリア代表としての感動
「娘のもとへ戻るのが待ちきれない。この年齢で父親になれるなんて信じられないほどの感動だ。これ以上の喜びはないと思う。ナイジェリアからも声はかかったが、誰にとってもイタリア代表でプレーするのは名誉なことだ。チェルシー戦の前は招集のことは知らなかった。携帯電話で知って、本当に信じられないような気持ちだった。
このイタリア代表には若い選手がたくさんいて、それはチームにとって良いことだ。グループのために全力を尽くしたい。マンチーニとは話をして、求められている戦術的な仕事について説明を受けた。常に学ぶべきことがある。そして、ドンナルンマのようなキャプテンがいるのは素晴らしいことだ」
マルディーニを手本にしている
「アイドルですか？ ずっとマルディーニを興味深く見てきましたし、ここには僕を本当にたくさん助けてくれるディ・ロレンツォがいて、彼はインスピレーションの源です。招集後に誰がメッセージをくれたかって？ 1人挙げるならファヴァズーリですね。僕たちは連絡を取り合っていますし、彼の成長をうれしく思っています。素晴らしい選手であり、人としても素晴らしいと思います」
ユヴェントスからゴッツァーノへ、そしてフィオレンティーナへ
「ユベントスからゴッツァーノへ移るのは、明らかにまったく違うことです。ただ、まさにあの経験があったからこそ、ここまでのレベルにたどり着く力を得ることができました。若い選手たちには、下のカテゴリーに落ちたとしても悲観しないでほしいです。そこで大きく成長できる可能性があるので。
フィレンツェで経験したすべてのことは素晴らしかったですし、今の自分があるのは常にフィオレンティーナのおかげだと感謝しています。このチャンスが開けて、プレミアリーグでプレーしたくない人なんていないと思います。イングランドでは本当に多くのことを改善できましたが、セリエAとプレミアリーグの違いを見る以上に、若い選手にとっては出場時間を得てプレーすることが何より重要だと思います」
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