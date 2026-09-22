「娘のもとへ戻るのが待ちきれない。この年齢で父親になれるなんて信じられないほどの感動だ。これ以上の喜びはないと思う。ナイジェリアからも声はかかったが、誰にとってもイタリア代表でプレーするのは名誉なことだ。チェルシー戦の前は招集のことは知らなかった。携帯電話で知って、本当に信じられないような気持ちだった。

このイタリア代表には若い選手がたくさんいて、それはチームにとって良いことだ。グループのために全力を尽くしたい。マンチーニとは話をして、求められている戦術的な仕事について説明を受けた。常に学ぶべきことがある。そして、ドンナルンマのようなキャプテンがいるのは素晴らしいことだ」