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カメラを恐れるマンチェスター・ユナイテッドの選手たち！ シーズン序盤の深刻な不振はアマゾン・プライムのドキュメンタリー撮影クルーが原因と懸念
オールド・トラッフォードの舞台裏に緊張
マンチェスター・ユナイテッドは1000万ポンドという高額の契約を結び、高い評価を受けるAmazonのシリーズ『オール・オア・ナッシング』最新作に出演することになった。しかし、絶えず監視されることで、ロッカールームには息苦しい雰囲気が生まれていると報じられている。『ザ・サン』によると、選手やコーチングスタッフは試合後の振り返りで自由に発言できないと感じている。「手加減している」ために率直な批判が控えられ、議論の中身が薄くなっているという。
戦術面の問題を率直に話し合うことへのこうしたためらいは、正式監督に就任したマイケル・キャリックの悲惨なスタートと重なっている。ユナイテッドは就任後、全公式戦の最初の9試合でわずか2勝しか挙げていない。難航した夏の移籍市場に加え、DFリサンドロ・マルティネスが最近応じた、過激な発言を伴うインタビューによって、緊張はさらに高まっている。
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キャリックは以前、カメラに関する懸念を軽視していた
8月にドキュメンタリーの撮影クルーについて質問された際、カリック監督は、その存在がチームの妨げになるとの見方を退けた。マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は当初、選手たちはクラブを代表することで向けられるメディアの強い注目に、すでに慣れていると主張していた。
「問題はない」とカリック監督は当時説明した。「もちろん、少し新しくて特殊なことではある。ただ、日々の活動に関しては、もともと周りにカメラがたくさんあるので、選手たちもある程度は慣れている」
また、制作チームは節度を守っていると付け加えた。「もちろん、我々も対応していかなければならないが、彼らは配慮してくれている」とカリック監督は語った。「外から見ると大ごとに思えるかもしれないが、その中で仕事をしている我々にとっては、日々の活動ではそれほど大きなことではない」
高まるプレッシャーの中、サッカーに集中
当初はそうした安心させる言葉もあったが、常に注視される過酷なシーズンは、人目につかないところで負担となっていたようだ。キャリック監督には結果を出すよう求める圧力が強まっている。それでも、週末の重要な一戦を前に、自身の立場については強気な姿勢を崩していない。
次の試合に懸かっているものを問われたキャリック監督は、「今の私にとって、最も避けたい試合だとは決して思わない」と強調した。「試合を本当に楽しみにしている。何よりも、このクラブを前進させたいという気持ちが自分を突き動かしている。探そうと思えば、あるいは感じようと思えば、否定的なものはいつでもある。でも、私はそれを探しにいかないし、感じたいとも思わない」
さらに、戦術面での突破口は近いとの考えを示した。「現実は理解している。同じことを繰り返し言っているように聞こえるだろうし、現状を受け入れるという話も何度もしてきた。でも、自分ではそう感じていない。ここにとって、このフットボールクラブにとって何が最善なのか、試合に勝つには何が必要なのか、そして選手たちに、我々ができると分かっているプレーをどうすればさせられるのかに、完全に集中している。そこからまだそれほど遠くないと考えている」
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厳しい戦いが予想されるエランド・ロード遠征
マンチェスター・ユナイテッドは今週日曜日、リーズ・ユナイテッドとの敵地エランド・ロードでの厳しい一戦に向け、ピッチ外の雑音を遮断しなければならない。ここまでわずか2勝にとどまるなか、ヨークシャーで勝ち点3を手にすることは、不振を食い止め、発展途上にあるカリックのチームへの厳しい視線を和らげるために不可欠だ。
宿敵相手にまたしても期待外れの結果に終われば、アマゾンのカメラが崩れゆくシーズンをリアルタイムで捉えている、という見方が一段と強まるだろう。誰が見ていようとも、カリックは選手たちに本来の鋭さを取り戻させる必要がある。
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