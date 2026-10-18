当初はそうした安心させる言葉もあったが、常に注視される過酷なシーズンは、人目につかないところで負担となっていたようだ。キャリック監督には結果を出すよう求める圧力が強まっている。それでも、週末の重要な一戦を前に、自身の立場については強気な姿勢を崩していない。

次の試合に懸かっているものを問われたキャリック監督は、「今の私にとって、最も避けたい試合だとは決して思わない」と強調した。「試合を本当に楽しみにしている。何よりも、このクラブを前進させたいという気持ちが自分を突き動かしている。探そうと思えば、あるいは感じようと思えば、否定的なものはいつでもある。でも、私はそれを探しにいかないし、感じたいとも思わない」

さらに、戦術面での突破口は近いとの考えを示した。「現実は理解している。同じことを繰り返し言っているように聞こえるだろうし、現状を受け入れるという話も何度もしてきた。でも、自分ではそう感じていない。ここにとって、このフットボールクラブにとって何が最善なのか、試合に勝つには何が必要なのか、そして選手たちに、我々ができると分かっているプレーをどうすればさせられるのかに、完全に集中している。そこからまだそれほど遠くないと考えている」



