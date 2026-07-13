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カマルダの去就が分かれ道。ミランは契約更新か、アモリム移籍か、セリエBのオファーか。

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ミラン、カマルダが合宿初日に参加：アモリム監督は彼をじっくり観察したい意向

ミランはカマルダに大きな期待を寄せ、現在だけでなく将来を見据えて2031年までの契約更新交渉を代理人と進めている交渉は順調で、今後数週間以内に契約書に署名できる見込みだ。 ミラン・フトゥーロやレッチェへのレンタルなど過去の計画が頓挫した今、クラブは最適な進路を慎重に見極める段階にある。

  • アモリムとのチャンス

    選択権が自分だけにあるなら、カマルダは来シーズン迷わずミランのロッソネラを着る。幼少期から慣れ親しんだそのユニフォームで、愛するチームに貢献する準備はできている。 そのチャンスは夏の前半キャンプでアモリム監督が与えるはずだ。2008年生まれの彼が監督を納得させれば、ゴンサロ・ラモスの控えとして成長する可能性は十分ある。

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  • サンプと異なる道

    カマルダには海外クラブからミランへ問い合わせが複数あるが、イブラヒモビッチは期限付き移籍のみ容認する方針。熱心に獲得を望むサンプドリア移籍も選択肢だ。同クラブなら歴史ある環境でスタジアムとサポーターを味方につけ継続的に出場できる可能性がある。ただカマルダは現時点でアモリムを説得したいと考えており、移籍には消極的だ。

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