選択権が自分だけにあるなら、カマルダは来シーズン迷わずミランのロッソネラを着る。幼少期から慣れ親しんだそのユニフォームで、愛するチームに貢献する準備はできている。 そのチャンスは夏の前半キャンプでアモリム監督が与えるはずだ。2008年生まれの彼が監督を納得させれば、ゴンサロ・ラモスの控えとして成長する可能性は十分ある。