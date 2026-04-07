スポーツの観点から言えば、ボスニア対イタリア戦で起きたことは、紛れもなく悲劇だ。過去3大会連続でワールドカップ出場を逃すこととなった。米国、カナダ、メキシコで開催される今大会（6月11日から7月19日まで）には48カ国が参加するが、イタリアはその中に名を連ねていない。 2018年、2022年に続き、2026年も諦めざるを得ない。まさにあの夜のように、試合後の記者会見でリノ・ガットゥーゾ監督が国全体に謝罪し、その目は潤んでいた。その後数日以内に契約の合意解除で合意し、監督職を辞任することになる。
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カペッロ、代表新監督について：「繰り返すが、私にとってマンチーニは不適格だ」
カペッロの言葉
昨日のナポリ対ミラン戦（マラドーナ・スタジアムでポリターノのゴールにより1-0で終了）後の記者会見でアントニオ・コンテが発言したことを受け、ガットゥーゾの後任となる新監督に誰がふさわしいかについて、元監督数名が意見を述べた。 その中にはファビオ・カペッロも含まれており、彼はアドクロノスの取材に対し次のように語った。「コンテは有力な候補だ。選考が終了したかどうかは分からないが、アッレグリは辞退したし、私としては以前も言った通り、マンチーニは除外だ。コンテが名乗りを上げたが、私としては良い考えだと思う」。