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mancini italia nazionaleGetty Images
Francesco Guerrieri

翻訳者：

カペッロ、代表新監督について：「繰り返すが、私にとってマンチーニは不適格だ」

イタリア
ロベルト・マンチーニ

元監督が、イタリア代表監督の候補として名前が挙がっている人物たちについてコメントした。「コンテは良い選択肢だ」

スポーツの観点から言えば、ボスニア対イタリア戦で起きたことは、紛れもなく悲劇だ。過去3大会連続でワールドカップ出場を逃すこととなった。米国、カナダ、メキシコで開催される今大会（6月11日から7月19日まで）には48カ国が参加するが、イタリアはその中に名を連ねていない。 2018年、2022年に続き、2026年も諦めざるを得ない。まさにあの夜のように、試合後の記者会見でリノ・ガットゥーゾ監督が国全体に謝罪し、その目は潤んでいた。その後数日以内に契約の合意解除で合意し、監督職を辞任することになる。


  • カペッロの言葉

    昨日のナポリ対ミラン戦（マラドーナ・スタジアムでポリターノのゴールにより1-0で終了）後の記者会見でアントニオ・コンテが発言したことを受け、ガットゥーゾの後任となる新監督に誰がふさわしいかについて、元監督数名が意見を述べた。 その中にはファビオ・カペッロも含まれており彼はアドクロノスの取材に対し次のように語った。「コンテは有力な候補だ。選考が終了したかどうかは分からないが、アッレグリは辞退したし、私としては以前も言った通り、マンチーニは除外だ。コンテが名乗りを上げたが、私としては良い考えだと思う」。


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