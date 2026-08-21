ファビオ・カペッロが『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に応じた。ミラン、ユヴェントス、ローマでMFとしてプレーし、監督も務めた同氏の今日の分析は、とりわけインテルに焦点を当てたものとなっており、同紙は「欠けていたのはジョーンズだけ。インテルにライバルなし。スタンコヴィッチは残すべきだ」と見出しを打っている。以下、主なポイントを抜粋して伝える。
翻訳者：
カペッロ「インテルにライバルはいない。だがスタンコビッチは残すべきだ。ミランとユベントスの目標はヨーロッパリーグでなければならない」
インテルの移籍市場
「ジョーンズは、陣容を完成させるために欠けていた選手だったのか？ そうだと言っていいだろう。中盤には、ある程度の比重を持つ何かが欠けていた。ジョーンズはフィジカルと個性をもたらす。紙の上ではすべて理にかなっているし、クラブはチームをうまく強化した。この獲得は理想的な仕上げだ。もちろん、選手が新しいチームに順応してからでなければ、完全に評価することはできない。ただ、感触はポジティブだ。インテルの中盤は完成された非常に強力な部門だ。ジエリンスキ、スチッチ、そしてスタンコヴィッチもシーズンを通して役立つだろう。キヴにはこの部門に限らず、非常に豊富な戦力がある。 インテルは、すべての大会で主役になれると確信しなければならない」
リーグ戦
「インテルは戦力的に見ればライバルがいないはずだ。気をつける必要があるのは、理論上は簡単な試合で気を緩めないことだけだ。その後ろでは、何も変えていないという点もあって、最も準備が整っているチームはローマだ。ナポリはローマと同じレベルにあるが、チームがどれだけアレグリの要求にフィットしていくかを見極める必要がある。ユベントスはいい形で取り組んでいる。時間がたてば警戒すべき相手になるかどうかが分かるだろうが、最初から除外することはできない。ミランは見極める必要があるが、新しいプロジェクトは正しい形で始まっている。ミランのシーズンは、アモリムがどれだけ選手たちの頭に入り込めるかにかかっている。それが最も重要なことだ」
ミランとユヴェントス
「ユヴェントスとミランには、ヨーロッパリーグで大きなことを期待している。いや、もっと言えば、組み合わせ抽選次第ではイタリア勢同士の決勝を期待している。今季の彼らの最大の目標は、あのトロフィーであるべきだ」
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