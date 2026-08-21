「ジョーンズは、陣容を完成させるために欠けていた選手だったのか？ そうだと言っていいだろう。中盤には、ある程度の比重を持つ何かが欠けていた。ジョーンズはフィジカルと個性をもたらす。紙の上ではすべて理にかなっているし、クラブはチームをうまく強化した。この獲得は理想的な仕上げだ。もちろん、選手が新しいチームに順応してからでなければ、完全に評価することはできない。ただ、感触はポジティブだ。インテルの中盤は完成された非常に強力な部門だ。ジエリンスキ、スチッチ、そしてスタンコヴィッチもシーズンを通して役立つだろう。キヴにはこの部門に限らず、非常に豊富な戦力がある。 インテルは、すべての大会で主役になれると確信しなければならない」