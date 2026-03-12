イタリアサッカーの低迷期？ファビオ・カペッロ氏によれば、その原因は深く根ざしており、少なくとも3つの理由から機能しなくなった体系的なモデルと関連している。
ガゼッタ・デロ・スポルト紙のインタビューで、ミラン、ローマ、ユヴェントス、イングランド代表などの元監督は、レベルが低い外国人選手の存在、ペースの遅さ、審判の大胆な介入が、イタリアのサッカーを悪化させていることを強調した。
以下は彼の言葉である。
「欧州での不振とワールドカップ出場の危機には関連性があり、それは外国人選手の価値から始まっている。私が現役だった頃、私は常にルイス・スアレス、つまり最高の選手と、私より数歳年上のブルガレッリを研究していた。彼らは手本であり、師匠だった。私が監督だった頃、イタリアには世界最高の選手たちがいた。 今日では、モドリッチ、ラビオ、その他数人しかいません。そして、優れた選手たちは我々が売り払ってしまっています。かつては、少なくとも2010年までは、我々が基準となっていたため、彼らは皆、ここに来ていました。その手本がなければ、我々の選手たちは上達できません。しかし、それは唯一の問題ではありません」。
「セリエAにおけるイタリア人選手の絶対的な不足。外国人選手が、たとえ控えめなポジションであっても、それらのポジションを占めている。本当に彼らが皆、我々より優れていると考えるのか？もちろん、もし3度目のワールドカップ出場を逃すことになれば、疑いようもない：それは我々のユースサッカーに関する全ての政策が間違っていたことを意味する」
「2006年、私たちはノルウェーと同じグループでワールドカップ出場権を獲得し、ノルウェーが同じグループに入ってくれて嬉しいと思っていました。ところが、ガゼッタ紙で読んだところによると、ノルウェーでは13歳までは試合結果が廃止され、子供たちは楽しむためにプレーできるそうです。これは文化的な取り組みが成果を上げている証拠です。一方、イタリアでは、コーチたちは子供たちに対しても勝利を求めます。」
「彼は適任だ。ただ、最高の選手たちが揃っていることを願う。我々が道中で失った誇りを取り戻さなければならない。前回の欧州選手権のような、形骸化し魂を失ったチームはもう見たくない。しかし、ガットゥーゾがチームに帰属意識と戦う意欲をもたらしたことは既に証明されている。選手たちが最大限の力を発揮できるようにしなければならない。
北アイルランド、ウェールズ、ボスニアを尊重しつつも、100%の力を出せば、我々は彼らよりも強い。真の敵は我々自身だ。いずれにせよ、我々はすでに有利なスタートを切っている。初戦はベルガモで行われ、素晴らしい観客が独特の勢いをもたらしてくれるだろう。それが力になるだろう」。
「ボールの動きが遅く、選手たちは少しは走るものの決してスプリントせず、縦ではなく横にプレーしているのが見えます。 我々はグアルディオラのバルセロナを真似ようとしたが、その質と技術が劣っているため、うまくいかなかった。ポゼッションだけを考え、ポゼッションが責任を放棄することになることを忘れている。隣の人にパスすればそれでいいのだ。審判にも責任がある。
負傷者が地面に倒れ込み、拳を叩きつけると、すぐに試合が中断される国は、イタリアだけだ。スピードは審判によって抑制されている。タックルやフィジカルなプレーはもはや存在せず、わずかに接触しただけで選手は地面に倒れ込む。しかし、身長190cmの選手がボールを守るために腕を広げ、10cm背の低い選手にわずかに触れただけで、その選手が即座に倒れることがあり得るだろうか？.
「VARはしばしば試合の流れを理解していない。ビデオを見る選手がいると良いだろう。もう一つ：踏みつけによるファウルを我々が作り出した。しかし、私の時代、1970年代に、踏みつけでファウルが宣告されたことを覚えているか？もういい」