イタリアサッカーの低迷期？ファビオ・カペッロ氏によれば、その原因は深く根ざしており、少なくとも3つの理由から機能しなくなった体系的なモデルと関連している。

ガゼッタ・デロ・スポルト紙のインタビューで、ミラン、ローマ、ユヴェントス、イングランド代表などの元監督は、レベルが低い外国人選手の存在、ペースの遅さ、審判の大胆な介入が、イタリアのサッカーを悪化させていることを強調した。

以下は彼の言葉である。