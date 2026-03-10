アタランタがチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦で唯一イタリア代表として勝ち上がったチームだったが、今夜の試合後、インテルもヨーロッパから片足を踏み出している（あるいはそれ以上かもしれない）。パラディーノ監督率いるチームはホームでバイエルン・ミュンヘンに1-6で敗れ、1週間後にドイツでリターンマッチを戦うが、勝負は決したようだ。 パシャリッチのゴールが、準々決勝へのわずかな可能性を残しているが、来週の水曜日に次のラウンドに進むには奇跡が必要だろう。コンパニーのチームは、スタニスッチ、オリゼの2得点、グナブリー、ジャクソン、ムシアラのゴールで準々決勝進出をほぼ確実にした。
カペッロ監督、アタランタ対バイエルン・ミュンヘン戦後：「6失点で済んだのは良かった。イタリアサッカーへの教訓となった」
「イタリアサッカーへの教訓」
スカイスポーツのスタジオで試合を分析した元監督ファビオ・カペッロは、ネラッツゥリの敗戦についてこうコメントした。「アタランタは6失点で済んだのは幸運だった。ゴールキーパーが素晴らしいセーブを見せてくれたからだ。それ以上失点してもおかしくなかった」 バイエルン・ミュンヘンの試合は、イタリアサッカーにとって教訓となるものだ。パラディーノのチームは、ボルシア・ドルトムントを破り、決勝トーナメント1回戦に進出した唯一のチームだったが、ドイツのトップチームを前に、事実上存在しなかったも同然だった」
バイエルン・ミュンヘンの功績
カペッロは、ヴィンセント・コンパニーのチームの功績についても言及しながら、その主張を続けています。「私は、プレスをかけ、走り回り、チーム全体としてパスの質と視野の広さに非常に優れたチームを見ました。 ボールを奪うたびに縦に走り、スペースに飛び込んでいった。そのテクニックで、明らかに、アタランタを苦しめた。アタランタは、それほど強いチームと対戦するとは思っていなかったようで、やや無謀で攻撃的な姿勢を見せていた」
