カペッロ監督、アタランタ対バイエルン・ミュンヘン戦後：「6失点で済んだのは良かった。イタリアサッカーへの教訓となった」

アタランタがチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦で唯一イタリア代表として勝ち上がったチームだったが、今夜の試合後、インテルもヨーロッパから片足を踏み出している（あるいはそれ以上かもしれない）。パラディーノ監督率いるチームはホームでバイエルン・ミュンヘンに1-6で敗れ、1週間後にドイツでリターンマッチを戦うが、勝負は決したようだ。 パシャリッチのゴールが、準々決勝へのわずかな可能性を残しているが、来週の水曜日に次のラウンドに進むには奇跡が必要だろう。コンパニーのチームは、スタニスッチ、オリゼの2得点、グナブリー、ジャクソン、ムシアラのゴールで準々決勝進出をほぼ確実にした。