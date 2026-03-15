カペッロ氏：「チブは混乱している。なぜエスポジトを外したのか？インテル対ミランの直接対決が控えているが、あと3節待とう。5ポイント差なら、必ずしも優勝争いが再燃したわけではない」

「インテルがアタランタと引き分けたことは、ミラネッロに喜びをもたらしただろうが、ローマでのアウェイ戦は決して侮れない。そして時として、勢いに乗ってやりすぎようとすると、度を越してしまい、結局は悪い結果に終わるものだ」。 ファビオ・カペッロは『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に対しこのように語り、ミランに警告を発した。ミランはラツィオとのアウェイ戦を控えており、この試合に勝てばインテルとの勝ち点差を5に縮めることができる。アッレグリは状況を見極めるのが上手で、豊富な経験を持っている。 さらに、彼は常に発言に節度がある。昨日の記者会見でも、彼は適切に低姿勢を保ち、チャンピオンズリーグに焦点を当て続け、スクデット（リーグ優勝）の話題にはほとんど触れなかった。仮にミランが勝ち点差を5に縮めたとしても、それが自動的にリーグ戦の行方が再燃することを意味するわけではないからだ。夢を見たり希望を抱いたりすることは常に許される。しかし、すべては依然としてインテル次第であり、インテルが少なくともあと2、3試合は失敗しなければならない。 同時に、ミランも勝ち続ける必要がある。まずは今夜、ローマでの試合から始めなければならない」。