「インテルがアタランタと引き分けたことは、ミラネッロに喜びをもたらしただろうが、ローマでのアウェイ戦は決して侮れない。そして時として、勢いに乗ってやりすぎようとすると、度を越してしまい、結局は悪い結果に終わるものだ」。 ファビオ・カペッロは『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に対しこのように語り、ミランに警告を発した。ミランはラツィオとのアウェイ戦を控えており、この試合に勝てばインテルとの勝ち点差を5に縮めることができる。アッレグリは状況を見極めるのが上手で、豊富な経験を持っている。 さらに、彼は常に発言に節度がある。昨日の記者会見でも、彼は適切に低姿勢を保ち、チャンピオンズリーグに焦点を当て続け、スクデット（リーグ優勝）の話題にはほとんど触れなかった。仮にミランが勝ち点差を5に縮めたとしても、それが自動的にリーグ戦の行方が再燃することを意味するわけではないからだ。夢を見たり希望を抱いたりすることは常に許される。しかし、すべては依然としてインテル次第であり、インテルが少なくともあと2、3試合は失敗しなければならない。 同時に、ミランも勝ち続ける必要がある。まずは今夜、ローマでの試合から始めなければならない」。
Getty Images Sport
翻訳者：
カペッロ氏：「チブは混乱している。なぜエスポジトを外したのか？インテル対ミランの直接対決が控えているが、あと3節待とう。5ポイント差なら、必ずしも優勝争いが再燃したわけではない」
～の間
「正直なところ、チヴは少し混乱しているように見えます。交代策には納得がいきませんでした。なぜ、チームが押し込まれないようにし、アタランタに攻め上がらせないようにしていたエスポジトを交代させたのでしょうか？実際、その後アタランタはフィールドを支配し始めましたから」
インテル・ミラノ
「ラビオの代わりにジャシャリ？彼についてはまだよく知らないので、評価を下すのは難しい。とはいえ、アッレグリ監督がリッチよりも彼を起用するなら、それなりの理由があるのだろう。ただ、ラツィオは手強い相手になるだろうから、ミランは組織的なプレーを心がける必要があるということだけは分かっている。 プリシッチ？ レアオにはもっと期待している。アメリカ人は復帰したばかりで、調子を上げている。一方、ポルトガル人は彼の最大の武器である加速力と1対1の局面での強さを失っているように見える。まだ万全ではないのかもしれないが、ダービーではあまり良いプレーが見られなかった。決定的なチャンスがあった時、彼は異様に動きが鈍く、シュートを放つ瞬間に動揺していた。」
優勝争い
「これからの3試合が楽しみですね（笑）。インテルはアウェイでフィオレンティーナと、ホームでローマと、そしてアウェイでコモと対戦します。いずれも勝ち点が必要なチームで、手強い相手ばかりです。もしチブがまた勝ち点を逃し、一方でミランが勝ち点3を確実に手に入れたら……」
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