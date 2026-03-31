カペッロ氏：「イタリアはレッカー車で、ボスニアのゴール前にバスを移動させる」

「ガットゥーゾ監督には、真の結束を築くことが求められている。そして、監督とチームは戦術面においてあらゆる面で万全の準備を整えなければならない。 はっきり言おう。紙面上の戦力では我々が上だ。さらなる難関となり、試合の行方を左右しかねないピッチであっても、我々は主導権を握れるはずだ。試合への取り組み方が多くのことを物語るだろう。イタリア代表は常に高い集中力を維持しつつ、最終的には勝ち進みたいという強い意欲が勝ると予想している。」



