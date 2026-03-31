カペッロ氏：「イタリアはレッカー車で、ボスニアのゴール前にバスを移動させる」

ファビオ・カペッロが、2026年ワールドカップ予選プレーオフ決勝となるボスニア対イタリア戦について語る。
元ミランおよびユヴェントスの監督は『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に次のように記している。「ボスニア対イタリア戦は大きな一戦であり、イタリアサッカー全体にとっての試金石となる。この試合で最も重要なのは心理的な側面だ。選手たちの頭の中に混乱をもたらすのではなく、彼らを解放することが決定的となる。むしろ、私は彼らにこう言いたい。『リスクを恐れることなく、練習と同じようにプレーしろ』と」
ファビオ・カペッロが、2026年ワールドカップ予選プレーオフ決勝となるボスニア対イタリア戦について語る。
元ミランおよびユヴェントスの監督は『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に次のように記している。「ボスニア対イタリア戦は大きな一戦であり、イタリアサッカー全体にとっての試金石となる。この試合で最も重要なのは心理的な側面だ。選手たちの頭の中に混乱をもたらすのではなく、彼らを解放することが決定的となる。むしろ、私は彼らにこう言いたい。『リスクを恐れることなく、練習と同じようにプレーしろ』と」
「ガットゥーゾ監督には、真の結束を築くことが求められている。そして、監督とチームは戦術面においてあらゆる面で万全の準備を整えなければならない。 はっきり言おう。紙面上の戦力では我々が上だ。さらなる難関となり、試合の行方を左右しかねないピッチであっても、我々は主導権を握れるはずだ。試合への取り組み方が多くのことを物語るだろう。イタリア代表は常に高い集中力を維持しつつ、最終的には勝ち進みたいという強い意欲が勝ると予想している。」
「ボスニア代表のバルバレズ監督は、ゴール前にバスを並べるような守備をすると言っている。それなら、我々はそれを動かすために、もっと強力な手段を持ってそこへ行くだけだ。レッカー車で向かうつもりだ。ロッカールームでは、勝利を確実に手にするための強い集中力と、この大一番を乗り越えるための勇気が支配的な雰囲気になることを期待している。イタリアサッカーの命運は、この一戦にかかっている。」