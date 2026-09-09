チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節、レアル・マドリー対インテルの2-1後、Sky Sportの放送では解説中に、ファビオ・カペッロとベッペ・ベルゴミのちょっとしたやり取りが放送された。インテルの試合の解釈をめぐって、2人の見解は分かれた。以下、FcInter1908が伝えたその応酬を紹介する。
Getty Images
翻訳者：
カペッロとベルゴミ、インテルをめぐって激しい応酬「試合を見返した方がいい！」
ベルゴミ：「レアル・マドリーは欠場者がいて、交代も遅かった。ただ、サイドチェンジに関しては、前半のインテルはそれを本当に何度も生かしていた。ディウフのパフォーマンスは強調したい。ようやくインテルに、こうした成長を続ければ1対1で勝負できる選手が出てきた。とても良かったよ。それにカルロス・アウグストも何度も深い位置まで入っていった。レアルは中央ではスペースを与えず、その後はクロスにも対応していた。インテルは自分たちの試合をしようとしていたが、フィニッシュと試合運びはもっと良くしなければならなかった」
カペッロ：「ベッペ、いやいや……。スペースがあって、素早くペナルティーエリア付近まで運んでクロスを入れられるようなサイドチェンジはしていなかったよ」
ベルゴミ：「何度もやっていましたよ、ミステル」
カペッロ：「いや、試合を見返してみなさい、ベッペ」
ベルゴミ：「いや、見ましたよ……」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。