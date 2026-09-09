ベルゴミ：「レアル・マドリーは欠場者がいて、交代も遅かった。ただ、サイドチェンジに関しては、前半のインテルはそれを本当に何度も生かしていた。ディウフのパフォーマンスは強調したい。ようやくインテルに、こうした成長を続ければ1対1で勝負できる選手が出てきた。とても良かったよ。それにカルロス・アウグストも何度も深い位置まで入っていった。レアルは中央ではスペースを与えず、その後はクロスにも対応していた。インテルは自分たちの試合をしようとしていたが、フィニッシュと試合運びはもっと良くしなければならなかった」





カペッロ：「ベッペ、いやいや……。スペースがあって、素早くペナルティーエリア付近まで運んでクロスを入れられるようなサイドチェンジはしていなかったよ」





ベルゴミ：「何度もやっていましたよ、ミステル」





カペッロ：「いや、試合を見返してみなさい、ベッペ」





ベルゴミ：「いや、見ましたよ……」



