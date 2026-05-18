カフーは、ネイマールが「孤立」しすぎたと指摘し、2026年ワールドカップでブラジルを率いるべき2人のスター選手を挙げた。

ネイマールは2010年のデビュー以来、ブラジルサッカー界の顔だが、カフーは同国がこの宝を守りきれなかったと考える。

かつては試合を左右するスターが多数いたが、元ローマ・ACミランDFカフーは、ネイマールが一人で国の重圧を負わされてきたと語る。

2002年大会で優勝トロフィーを掲げた最後のブラジル人キャプテンでもある彼は、元チームメイトのロベルト・カルロスに「この若者が一人で戦わねばならないのは残念だ」と語ったと明かした。「15年間、すべてを背負う義務があったが、一人では限界がある。 代表チームでは責任を分かち合うべきだ」