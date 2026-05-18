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カフーは、ネイマールが「孤立」しすぎたと指摘し、2026年ワールドカップでブラジルを率いるべき2人のスター選手を挙げた。
ネイマールは過度な責任を背負いすぎた
ネイマールは2010年のデビュー以来、ブラジルサッカー界の顔だが、カフーは同国がこの宝を守りきれなかったと考える。
かつては試合を左右するスターが多数いたが、元ローマ・ACミランDFカフーは、ネイマールが一人で国の重圧を負わされてきたと語る。
2002年大会で優勝トロフィーを掲げた最後のブラジル人キャプテンでもある彼は、元チームメイトのロベルト・カルロスに「この若者が一人で戦わねばならないのは残念だ」と語ったと明かした。「15年間、すべてを背負う義務があったが、一人では限界がある。 代表チームでは責任を分かち合うべきだ」
- AFP
2002年の世界王者との対比
カフーは、現在の代表チームと2002年日韓W杯で優勝したバランスの取れたチームには構造的な違いがあると指摘した。当時、ブラジル代表はロナウド、リバウド、ロナウジーニョの「3R」を擁し、彼らの輝きは個人の力だけではないことを示していた。この集団の力があったからこそ、チームは毎試合、誰かに奇跡を期待する必要がなかった。
「2002年、我々は一度も『ピッチ上の最優秀選手』を同じ選手に選ばなかった」とカフー。「もしネイマールが当時の我々のようなサポートを受けていれば、毎回最高の選手である必要はなかっただろう。だが長い間、我々はネイマール一人にすべてを背負わせてしまった」
このサポート不足により、ネイマールは3大会連続で期待に応えられず、2度はベスト8、1度はベスト4止まりだった。
2026年ワールドカップ代表監督の選出
2026年の北米ワールドカップを見据え、カフーはネイマールのコンディションや選出に関係なく、リーダーシップを引き継ぐべき選手を挙げた。
「カゼミーロとマルキーニョスは優れたリーダーだ。ピッチでの立ち位置、審判への接し方、チームメイトとのコミュニケーションを見ればわかる」とカフーは述べた。「この2人は現在のブラジル代表の偉大なリーダーだ」
- AFP
ワールドカップ制覇への道
イタリア人監督カルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表は、2002年以来6度目の優勝を目指しワールドカップに臨む。グループCではモロッコ、ハイチ、スコットランドと同居する。
北米大会を前に、ヴィニシウス・ジュニオールら代表はパナマとエジプトと国際親善試合を2試合行う。