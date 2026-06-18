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カフーが、リオネル・メッシ、ディエゴ・マラドーナ、ペレがなぜこれほどまでに象徴的な存在なのかを解説。ブラジルのレジェンドが、「史上最高の選手（GOAT）」論争に4人目の名前を挙げた。
サッカー史を支える4つの柱
カフーは「史上最高の選手」の議論を3人に限定すべきではないと言う。ペレ、マラドーナ、メッシに、もう1人のブラジル人スーパースターを加えるべきだとする。元ACミランとローマのサイドバックである彼は、これら選手たちが統計を超えたエンターテインメント、つまりサッカーの「芸術」を体現したと語る。
『エル・ムンド』のインタビューで彼はこう語った。「彼らは歴史を作り、世界王者となり、名を残した。しかも驚くほど軽やかにプレーした。ボールを操り、無理なドリブルもシュートもせず、自然に得点を奪った。彼らのプレーは芸術だった」
「私はサッカーという芸術が大好きなのだ。マラドーナはまさにその芸術そのもの。メッシもペレもロナウジーニョもそうだ。彼らのような独特のプレーを見るのは、本当に楽しい」
ロナウジーニョがメッシやマラドーナ、ペレと同じレベルにあるかと問われると、カフーはこう断言した。「最高の選手は4人だ。ブラジル人2人、アルゼンチン人2人。私が見てきた時代で、彼らは今も試合を左右する」。
- AFP
偉大さの秘密
技術は当然として、カフーは彼らの長期にわたる活躍と影響は心理的資質に起因すると語る。ディフェンダーに厳しくマークされても、4人はピッチで落ち着きを保ち、その姿勢が彼らの時代を象徴した。
「それは人格の問題だ」とカフーは語る。「単にサッカーというだけでなく、人格、彼らのプレースタイル、ピッチに立つ姿勢そのものだ。 メッシ、ロナウジーニョ、ペレ、マラドーナがピッチで誰かと喧嘩する姿は一度も見たことがない。彼らは激しいタックルを受けても立ち上がり、笑い飛ばし、全力を尽くす。相手を屈辱させる方法はただ一つ。ドリブルで抜き去り、ゴールを決めること。それこそが我々が最も見たい光景だ」
アンチェロッティがセレソンに与えた影響
カフーは過去の偉大な選手について語った。さらに、カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表の現状にも言及した。ミランで5年間アンチェロッティの下でプレーした伝説のディフェンダーは、現在、監督がチーム最大のスターだと確信している。これは従来のブラジルサッカーの文化とは異なる。
「アンチェロッティには、ブラジル代表のチームワークとプレースタイルを立て直すだけの資質がある」とカフーは述べた。 ブラジル代表での唯一の問題は時間だ。選手たちに戦術を理解させる時間が足りていない。彼はトレーニングを何よりも重視し、日々の積み重ねが重要だと語る。
「ブラジル史上初めて、選手より話題になる監督が現れた。これこそ、今のブラジルでアンチェロッティがどれほど重要かを示している。
彼にはその能力と力量があるからこそ、ブラジル代表でも大いに活躍してくれるだろう。」
- AFP
ネイマールのレガシーにとっての試練
偉大な選手たちを称えつつ、カフーはネイマールの立場について率直に語った。サントス時代から「天才」と認めながらも、バルセロナやパリ・サンジェルマンでプレーした彼が、真に世界一の重みを知っているか疑問を投げかけた。
「ネイマールは天才で、才能に溢れ、その才能をさらに活かせる『ゴールデンボーイ』だ。資質も能力もある。あとは本人が望むかどうかだ」とカフーは述べた。「もし彼が多くのものを犠牲にし、トレーニングに励み、全身全霊を捧げる気があるなら……もし彼が『世界王者になること』の意味を理解していれば、話は別になるだろう。
コパ・リベルタドーレスやチャンピオンズリーグの優勝とは次元が違う。世界一になること。胸を張って『私は世界王者だ』と言えることなのだ。
「世界チャンピオンになったとき、君はクラブではなく国を代表する。その重みを彼はまだ十分に理解していない。世界チャンピオンと言えるのは、ごくわずかなんだ。」