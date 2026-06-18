カフーは「史上最高の選手」の議論を3人に限定すべきではないと言う。ペレ、マラドーナ、メッシに、もう1人のブラジル人スーパースターを加えるべきだとする。元ACミランとローマのサイドバックである彼は、これら選手たちが統計を超えたエンターテインメント、つまりサッカーの「芸術」を体現したと語る。

『エル・ムンド』のインタビューで彼はこう語った。「彼らは歴史を作り、世界王者となり、名を残した。しかも驚くほど軽やかにプレーした。ボールを操り、無理なドリブルもシュートもせず、自然に得点を奪った。彼らのプレーは芸術だった」

「私はサッカーという芸術が大好きなのだ。マラドーナはまさにその芸術そのもの。メッシもペレもロナウジーニョもそうだ。彼らのような独特のプレーを見るのは、本当に楽しい」

ロナウジーニョがメッシやマラドーナ、ペレと同じレベルにあるかと問われると、カフーはこう断言した。「最高の選手は4人だ。ブラジル人2人、アルゼンチン人2人。私が見てきた時代で、彼らは今も試合を左右する」。