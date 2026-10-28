ユヴェントスの元選手アントニオ・カブリーニが 『トゥットスポルト』のロングインタビューに応じた。「強豪チームはどこも負傷者に関する問題を抱えている。ミランもそうだ。アモリムにとっても、これほど短い期間で、これほど多くの選手が身体的な問題を抱える中、ミランに慣れ、その環境を理解するのは簡単ではない。ユヴェントスも似た状況にある。明らかに最も不在が響いているのはケナン・ユルディズだ。開幕からラウタロを欠くインテル、マレンを欠くローマ、ニコ・パスを欠くコモを想像してほしい」
翻訳者：
カブリーニ「ユヴェントスにチャルハノールを。スパレッティの比重は20％」
コロ・ムアニとプラティニの前例
「セリエAはストライカーにとって難しいリーグだ。プラティニでさえ最初の6カ月は苦労した。だから、コロ・ムアニが直面している難しさも理解しようとしている。彼には時間を与えなければならない。そうしなければ、毎年すべてを一からやり直すことになる。これは攻撃陣だけの話ではない。コロについては、昨季のことも思い出してほしい。トッテナムでも出場機会を得るのに苦労した。今は強度の高い試合のリズムに再び慣れる必要があるだけだ。信頼しなければならない。今のサッカーは私の時代とは違うが、決して変わらないものが一つある。ユベントスのユニフォームを着ることで背負う重圧だ。誰もがそれに耐えられるわけではない。だが、苦しい2カ月だけでコロ・ムアニを最終的に評価することはできない」
ユヴェントスの獲得候補にチャルハノールӘА
「必要なのはMFとFWだ。ただし、どちらも最高レベルの選手でなければならない。中盤ならチャルハノールを狙いたい。インテルとの契約を更新しないなら、ユヴェントスはそのチャンスを真剣に検討すべきだ。チームの姿を変えられる選手だ」
スパレッティが占める割合は20％
「私なら間違いなく続投させる。シーズン途中で監督を代えることに意味はない。それにスパレッティは非常に優秀で、勝てる監督だ。彼には信頼が必要だ。私には持論もある。結果に対する監督の影響は20％で、残りは選手たちによるものだ。20％は決して小さくない」
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