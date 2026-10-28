ユヴェントスOBのアントニオ・カブリーニが『トゥットスポルト』のロングインタビューで語った。「どの強豪チームも負傷に関する問題を抱えている。ミランもそうだ。アモリムにとっても、これほど短い期間で、しかもこれほど多くの負傷者を抱える中、ミランの環境になじみ、状況を理解するのは簡単ではない。ユヴェントスも似た状況にある。明らかに最も不在が響いているのはケナン・ユルディズだ。シーズン開幕からラウタロを欠いたインテル、マレンを欠いたローマ、ニコ・パスを欠いたコモを想像してほしい」
Getty Images
翻訳者：
カブリーニ「チャルハノールはユヴェントスへ。スパレッティが占めるのは20％」
コロ・ムアニとプラティニの前例
「セリエAはアタッカーにとって厳しい。プラティニでさえ最初の6カ月は苦しんだのだから、コロ・ムアニが直面している難しさも理解しようとしている。彼には時間を与えなければならない。そうしなければ、毎年すべてを一からやり直すことになる。これは攻撃陣だけの話ではない。コロ・ムアニについては、昨シーズンのことも思い出してほしい。トッテナムでも出場機会を得るのに苦労した。今は強度の高い試合のリズムに慣れ直すだけだ。信頼する必要がある。今のサッカーは私の時代とは違うが、決して変わらないものが一つある。ユヴェントスのユニフォームを着ることで背負うプレッシャーだ。誰もがそれに耐えられるわけではない。だが、苦しい2カ月間だけでコロ・ムアニを最終的に評価することはできない」
ユヴェントスにチャルハノール
「中盤の選手とFWが必要だ。しかも、どちらもトップクラスの選手でなければならない。中盤ならチャルハノールを狙いたい。インテルと契約を更新しなければ、ユヴェントスは獲得を真剣に検討すべきだ。彼はチームを一変させられる選手だ」
スパレッティが占める割合は20％
「私なら間違いなく続投させる。シーズン途中で監督を代えるのは意味がない。何よりスパレッティは非常に優秀で、勝者であり、信頼を必要としている。それに、私には持論がある。結果に対する監督の影響は20％で、残りは選手たちによるものだ。20％も決して小さくない」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。