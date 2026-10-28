「セリエAはアタッカーにとって厳しい。プラティニでさえ最初の6カ月は苦しんだのだから、コロ・ムアニが直面している難しさも理解しようとしている。彼には時間を与えなければならない。そうしなければ、毎年すべてを一からやり直すことになる。これは攻撃陣だけの話ではない。コロ・ムアニについては、昨シーズンのことも思い出してほしい。トッテナムでも出場機会を得るのに苦労した。今は強度の高い試合のリズムに慣れ直すだけだ。信頼する必要がある。今のサッカーは私の時代とは違うが、決して変わらないものが一つある。ユヴェントスのユニフォームを着ることで背負うプレッシャーだ。誰もがそれに耐えられるわけではない。だが、苦しい2カ月間だけでコロ・ムアニを最終的に評価することはできない」



