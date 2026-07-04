クレポー 6：モロッコのシュート数は少ない。ラヒミのシュートには対応したが、ウナヒとラヒミのシュートには無力だった。

ジョンストン 5.5：CKでフリーになりながら決められず、前線へのサポートも不十分

ボンビト 5：サイバリ、ラヒミへの対応で度々遅れ

デ・フジェロール 4.5：オウナヒの1点目は、背後から軽率なファウル。2点目はビルドアップのミス

ラリエア 5.5：ハキミを挑発しイエローカード。奮闘も存在感薄く79分デビッドと交代。

ブキャナン 5.5：創造性とドリブルが期待されたが、終盤の右足シュートは元セビージャGKにCKに救われた（87分 オソリオ 評価なし）

アリ・アーメド 6.5：2人分の働き。ハキミを追い切り、そのまま敵陣へ突進した。

エウスタキオ 6.5：最後まで粘り強くプレーし、終盤には危険なFKを獲得した

シグル 6：献身的なプレー。前半は良かったが、後半は他のチームメイト同様に調子を落とした（87分 ネルソン 評価なし）

デビッド 5：開始早々に好機を逃し、終始追いかけるもシュートはなし。危険な位置からのFKも枠の上へ

オルワセイ 5.5：開始直後に好プレーでメキシコを脅かしたが、その後は消えた（63分 ラリン 5.5：投入直後に警告を受けた以外、目立った活躍なし）

マルシュ監督 5.5：前半は強いリーダーシップでチームを鼓舞したが、後半はペースが落ちミスが目立った。得失点差は開いたが、両チームの力差は明確で、終盤にそれが表れた。