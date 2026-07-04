カナダ対モロッコ、CMの選手評価
翻訳者：
カナダ対モロッコ、CM採点。デビッドは出場も目立たず。ブライム・ディアスが輝き、ブヌーとハキミはトップレベル。
カナダ
クレポー 6：モロッコのシュート数は少ない。ラヒミのシュートには対応したが、ウナヒとラヒミのシュートには無力だった。
ジョンストン 5.5：CKでフリーになりながら決められず、前線へのサポートも不十分
ボンビト 5：サイバリ、ラヒミへの対応で度々遅れ
デ・フジェロール 4.5：オウナヒの1点目は、背後から軽率なファウル。2点目はビルドアップのミス
ラリエア 5.5：ハキミを挑発しイエローカード。奮闘も存在感薄く79分デビッドと交代。
ブキャナン 5.5：創造性とドリブルが期待されたが、終盤の右足シュートは元セビージャGKにCKに救われた（87分 オソリオ 評価なし）
アリ・アーメド 6.5：2人分の働き。ハキミを追い切り、そのまま敵陣へ突進した。
エウスタキオ 6.5：最後まで粘り強くプレーし、終盤には危険なFKを獲得した
シグル 6：献身的なプレー。前半は良かったが、後半は他のチームメイト同様に調子を落とした（87分 ネルソン 評価なし）
デビッド 5：開始早々に好機を逃し、終始追いかけるもシュートはなし。危険な位置からのFKも枠の上へ
オルワセイ 5.5：開始直後に好プレーでメキシコを脅かしたが、その後は消えた（63分 ラリン 5.5：投入直後に警告を受けた以外、目立った活躍なし）
マルシュ監督 5.5：前半は強いリーダーシップでチームを鼓舞したが、後半はペースが落ちミスが目立った。得失点差は開いたが、両チームの力差は明確で、終盤にそれが表れた。
モロッコ
ブヌー 7：デビッドのシュートを止め、オルワセイのシュートには足で好セーブ。後半も幾度も救った。4年前と同じく大会屈指のGKで、ハキミと並ぶモロッコのスター。
ハキミ 7：序盤は緊張したが、MF並みのアシストで流れを変え、以降は再活躍
ディオプ 5.5：序盤に警告を受け、90分間自制を保った（87分 サアダネ フリーキック）
ハラル 5.5：ディオプ同様、不用意なイエローを貰う。経験と度胸で凌いだ
マズラウィ 6.5：守備で安定感があり、攻撃参加でも存在感を示した
ブアディ 5.5：今回も主導権を握るより粘り強い守備が印象的（63分 アムラバト 6：得意の力強さを存分に発揮）
エル・アイナウィ 6：W杯のこれまでの試合より精彩を欠き、前半2失点のカナダペースに苦戦
ブラヒム・ディアス 7.5：批判を覆す2アシスト。計4アシストはアフリカ記録
ウナヒ 7.5：警告を受けながらカウンターで相手を引っ張り退場の危機。オリバー主審に救われた。カナダには2ゴールで報復。FKは止められず、カウンター右足も決まった。4年前の輝きを取り戻した（87分 エル・ムラベット 評価なし）
エル・カンヌス 5.5：サポート役では最も精彩を欠いた（63分 タルビ 6：投入効果あり）
サイバリ 評価なし：20分で負傷交代（22分 ラヒミ 7.5：右足シュートはコースが変わりクレポーにセーブされた。その後、地味な仕事をこなし、素晴らしいヘディングでクロスバーを直撃。終盤には待望のゴールも記録）
オアビ監督 6.5：チームは名門の風格を示した。立ち上がりは良くなかったが余裕の勝利。準決勝へはさらにステップアップが必要。
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