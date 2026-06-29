6月19日、ジェシー・マーシュ監督率いるカナダ代表はグループリーグ第2戦でカタール代表を6－0で下した。ユヴェントスのFWジョナサン・デイヴィッドがハットトリックを達成したが、それでも疑問は残った。 昨日行われた2026年W杯16強第1戦の南アフリカ戦でも、彼は主役を務めたが、期待通りのプレーは見せられなかった。
Getty Images Sport
翻訳者：
カナダのトロイ・ディーニーがユヴェントスのジョナサン・デイヴィッドを批判。「試合の流れに乗れておらず、時にはピッチにすらいないようだ」
ディーニーの酷評
ボスニアとの初戦やグループリーグ最終戦のスイス戦と同様に好機を生かせず無得点に終わった元リール所属のFWジョナサン・デヴィッドは、CBS番組『Golazo』のコメンテーターで元ワトフォード、バーミンガム・シティなどで活躍したトロイ・ディーニーから厳しい批判を受けた。 彼は「ジョナサン・デイヴィッドが試合の流れに乗れない姿を何度も見てきた。才能があるのに、長い時間、彼がピッチにいることに気づかない」と語った。
職を失う危険がある？
トロイ・ディーニーはジョナサン・デイヴィッドについてこう結んだ。「カナダが勝ち進み、南アフリカを破ってベスト16でオランダまたはモロッコと対戦する今、マルシュ監督が戦術を悩むのは当然だ。カイル・ラリンを先発させるべきだろう」。 イタリア1年目は46試合8ゴール5アシストながら、スパレッティ監督を完全に説得できなかった。終盤は長期離脱から戻ったヴラホヴィッチをデイヴィッドより起用していた。