カナダのトロイ・ディーニーがユヴェントスのジョナサン・デイヴィッドを批判。「試合の流れに乗れておらず、時にはピッチにすらいないようだ」

ボスニアとの初戦やグループリーグ最終戦のスイス戦と同様に好機を生かせず無得点に終わった元リール所属のFWジョナサン・デヴィッドは、CBS番組『Golazo』のコメンテーターで元ワトフォード、バーミンガム・シティなどで活躍したトロイ・ディーニーから厳しい批判を受けた。 彼は「ジョナサン・デイヴィッドが試合の流れに乗れない姿を何度も見てきた。才能があるのに、長い時間、彼がピッチにいることに気づかない」と語った。