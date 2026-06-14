ガーナ外務省は19日、カナダ当局が元アーセナルMFパルテイの入国を拒否した件について、「横暴かつ極めて不公正」とする声明を発表した。パルテイは強姦7件と性的暴行1件で起訴されており、入国拒否によりワールドカップ初戦のガーナ対パナマ戦出場が危ぶまれる。

同省は土曜の声明で「ガーナ政府は、証拠が示されていない容疑を理由にカナダが入国を拒否したことに強い懸念を表明する。ガーナはカナダの移民法に基づく主権的権利を尊重するが、未決の容疑だけで措置を取ることは公平性と比例性の観点から問題があると考えている。ガーナは現在、カナダ当局と外交交渉を行っている」と述べた。