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カナダがトーマス・パルテイの出場停止処分で「国際法」を無視したとして非難されている。ガーナ政府は異議を申し立てる方針だ。
ガーナ政府が「不当な」扱いを非難
ガーナ外務省は19日、カナダ当局が元アーセナルMFパルテイの入国を拒否した件について、「横暴かつ極めて不公正」とする声明を発表した。パルテイは強姦7件と性的暴行1件で起訴されており、入国拒否によりワールドカップ初戦のガーナ対パナマ戦出場が危ぶまれる。
同省は土曜の声明で「ガーナ政府は、証拠が示されていない容疑を理由にカナダが入国を拒否したことに強い懸念を表明する。ガーナはカナダの移民法に基づく主権的権利を尊重するが、未決の容疑だけで措置を取ることは公平性と比例性の観点から問題があると考えている。ガーナは現在、カナダ当局と外交交渉を行っている」と述べた。
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ビザ発給拒否をめぐり、外交的圧力が高まっている。
ガーナ当局は、証拠がないままビザ発給を拒否すれば危険な先例になると主張し、一歩も譲らない。コフィ・アダムススポーツ相は33歳の選手を擁護し、カナダの措置は越権行為だと示唆した。チャンネル・ワン・テレビによると、アダムス氏は「ガーナ国民が不当な扱いを受けた場合、見過ごすことはない」と述べた。 我々は適切なルートで関係当局に連絡し、国際法や条約に反すると考えるこの決定の再検討を求め、見直すよう要請している。当局が決定を見直すのが妥当だと考え、その手続きが進むことを期待している。」
カナダとFIFAは出場停止処分を擁護している
アクラからの外交的圧力にもかかわらず、カナダ当局は強硬な姿勢を崩していない。カナダ移民・難民・市民権省は、国境警備と入国許可の一貫した方針を維持していると説明した。レナ・ディアブ大臣事務所はESPNに対し、ビザ拒否は「入手可能な事実と適用される法律」に基づく正当な措置だと述べた。
国際サッカー連盟（FIFA）もカナダの判断を支持し、入国させる選手を決定する権利があると表明した。それでもアダムス氏は納得していない。パルテイは裁判中でもイングランドで普通に働き生活しており、入国拒否の根拠は「薄い」と主張している。
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ガーナのワールドカップ挑戦は不透明だ
ブラック・スターズは水曜にパナマと対戦予定だが、法的な対立が準備を妨げている。パルテイはカナダでは出場できないものの、米国ではチームに合流している。ガーナは今月下旬、ボストンでイングランド、フィラデルフィアでクロアチアとグループLの残り2試合を戦う。
ガーナが勝ち進めば状況はさらに複雑になる。グループ2位通過の場合は7月2日、ノックアウトステージのためトロントに戻る予定だ。ガーナ政府は大会前に解決へ動き、カナダに「公平性とコモン・ローの原則で決定を撤回するよう」強く求めている。