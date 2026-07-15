カディディアトゥ・ディアニが、ミシェル・カンがオーナーを務めるリヨンから移籍。ロンドン・シティ・ライオネスの今夏6人目の新戦力となった。

移籍決定に際し、ディアニは「このクラブと契約できてとても嬉しいです。新しい国、街、チームを知る絶好の機会で、早く始めたくて仕方ありません。新しいチームメイトやスタッフ、練習場、スタジアム、そしてファンに会える日が待ち遠しいです。

このクラブは独立しており、とても野心的です。女子サッカーでは珍しいことで、私も同じ考えです。男子クラブに頼らずとも最高レベルで戦い、タイトルを取れると感じています。

クラブや代表で多くの大会を経験し、WSLの激しさは理解していますが、この新しい挑戦が楽しみです。できるだけ多くの試合に勝ち、チャンピオンズリーグ出場とタイトル獲得を目指します。素晴らしいシーズンになると信じています。」