London City Lionesses
翻訳者：
カディディアトゥ・ディアニが、ミシェル・カンがオーナーを務めるリヨンから移籍。ロンドン・シティ・ライオネスの今夏6人目の新戦力となった。
公式発表：ディアニがリヨンからロンドン・シティへ移籍
ディアニは月曜日、リヨンからの突然の退団を発表した。31歳の彼女はクラブの主力選手の一人であり、契約期間もあと1年残っていたが、3シーズンで6つのタイトルを獲得した後、この夏に退団することをソーシャルメディアで明らかにした。
数時間後、ディアニがカン氏率いるロンドン・シティ・ライオネッスへ移籍すると報じられ、水曜日に3年契約で正式加入が発表された。BBCスポーツによると、移籍金は50万ポンド（約67万ドル）以上。
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ロンドン・シティの選手として、ディアニが最初に発した言葉
移籍決定に際し、ディアニは「このクラブと契約できてとても嬉しいです。新しい国、街、チームを知る絶好の機会で、早く始めたくて仕方ありません。新しいチームメイトやスタッフ、練習場、スタジアム、そしてファンに会える日が待ち遠しいです。
このクラブは独立しており、とても野心的です。女子サッカーでは珍しいことで、私も同じ考えです。男子クラブに頼らずとも最高レベルで戦い、タイトルを取れると感じています。
クラブや代表で多くの大会を経験し、WSLの激しさは理解していますが、この新しい挑戦が楽しみです。できるだけ多くの試合に勝ち、チャンピオンズリーグ出場とタイトル獲得を目指します。素晴らしいシーズンになると信じています。」
WSL優勝候補か？ ロンドン・シティ・ライオネスの驚異的な移籍市場が続いている
ディアニの加入は、ロンドン・シティが今夏続けた積極補強の集大成だ。2度のバロンドール受賞経験を持つプテラス、元バルセロナのセンターバックで世界最高峰のマピ・レオンも加わり、チームは今シーズン大躍進する可能性を十分に秘めている。
さらに、昨季苦戦したエレネ・レテに代わるGKとしてアープスが加入。ブンデスリーガで20試合13ゴール6アシストを記録したニコール・アニョミ、多才なデンマーク代表ヤニ・トムセンも加わり、7名の退団と6名の契約更新も実施された。
エデル・マエストレ監督は、大規模な入れ替えがチームに悪影響を与えないよう注意しながら、早期の団結と化学反応を促す。それが実現すれば、ロンドン・シティがタイトル争いに加わり、WSL上位進出を果たす姿は十分に想像できる。
- Getty Images
ロンドン・シティとリヨンは、ともに女子チャンピオンズリーグで戦えるだろうか？
ディアニ氏が「チャンピオンズリーグ出場権獲得」を目標に掲げたことで、状況は複雑になった。UEFAは「個人・法人がUEFAクラブ大会に出場する複数クラブを支配・影響してはならない」と定めている。
男子では昨季、クリスタル・パレスがEL出場予定だったものの、筆頭株主のジョン・テクスター氏がリヨンの支配権も持つため、カンファレンスリーグへ降格した。
5月、複数クラブ所有について問われたUEFA女子部門責任者のナディーン・ケスラー氏は「男子では守ろうとする公正性を、なぜ女子では守らないのか。どのスポーツでも公正性が最優先だ」と語り、例外はないと明言した。 複数クラブを所有するオーナーが女子サッカーに多額投資していることは重要だが、大会出場に際しては例外は認められない。」
今シーズンWSLで3位以内に入った場合、ロンドン・シティがチャンピオンズリーグに出場できるかはまだ不明だ。5月にはESPNが、ロンドン・シティと8度優勝のリヨンが同時に予選を通過した場合の「解決策」を模索していると報じていた。
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