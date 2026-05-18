カディジャ・ショー、アレッシア・ルッソ、そしてGOAL選出の2025-26シーズン女子スーパーリーグベストイレブン

WSL今シーズンの最大補強と言える。昨夏ブライトンに加入したチアマカ・ンナドジーは、卓越した守備でリーグ屈指のGKを示した。

ナイジェリア代表の彼女は、積極的なポジショニングでダリオ・ヴィドシッチ監督の目に留まった。イングランド移籍後もそのスタイルは不変だ。「監督が自分の好きなプレーを評価してくれていると知り、自信になりました」と彼女は語っている。

そのほかにも多くの長所を発揮し、チームの守備を短期間で大幅に向上させた。2024-25シーズン22試合41失点だったシーガルズは、今季同試合数で27失点に減らし、その要因は新加入GKの驚異的なセービングだ。