カディジャ・ショー、アレッシア・ルッソ、そしてGOAL選出の2025-26シーズン女子スーパーリーグベストイレブン

例年ならWSL「ビッグ4」の選手が占めるこの枠だが、6連覇が止まったチェルシーや昨季2位ながら今季は勢いを維持できなかったマンチェスター・ユナイテッドからは選出がなかった。
代わりに、GOALが選んだ2025-26シーズンWSLベストイレブンには、トップ4以外から3人が選ばれた。
例年ならWSL「ビッグ4」の選手が占めるこの枠だが、6連覇が止まったチェルシーや昨季2位ながら今季は勢いを維持できなかったマンチェスター・ユナイテッドからは選出がなかった。
代わりに、GOALが選んだ2025-26シーズンWSLベストイレブンには、トップ4以外から3人が選ばれた。
WSL今シーズンの最大補強と言える。昨夏ブライトンに加入したチアマカ・ンナドジーは、卓越した守備でリーグ屈指のGKを示した。
ナイジェリア代表の彼女は、積極的なポジショニングでダリオ・ヴィドシッチ監督の目に留まった。イングランド移籍後もそのスタイルは不変だ。「監督が自分の好きなプレーを評価してくれていると知り、自信になりました」と彼女は語っている。
そのほかにも多くの長所を発揮し、チームの守備を短期間で大幅に向上させた。2024-25シーズン22試合41失点だったシーガルズは、今季同試合数で27失点に減らし、その要因は新加入GKの驚異的なセービングだ。
今シーズンのWSLで4年目を迎えたマンチェスター・シティのケルスティン・カスパリジは、アシスト数でリーグトップだった。
7アシストに加え、リーグ戦3ゴールとキャリアハイをマークしたサイドバックは、アンドレ・イェグルツ監督率いるチームの攻撃的スタイルを体現。特に上位4チームとの対戦で7つのゴールとアシストを記録するなど、大舞台で存在感を示した。
それでも守備を疎かにすることはなく、右サイドを疲れ知らずで上下し、両端で効果を発揮するチームを支えた。
WSL今季のベスト移籍候補、古賀拓子（トコ・コガ）は19歳でトッテナムに加入。無名に近い存在だったが、9か月でリーグ屈指のセンターバックに成長した。
「19歳で加入し、先日20歳になったばかりの選手が、非常に高いレベルでプレーしている」とスパーズのマーティン・ホー監督は語る。同代表がクラブの『アダルト・サポーターズ・オブ・ザ・シーズン』賞を受賞した後だ。「彼女は成熟度とサッカーへの理解で同世代をはるかに凌駕している。そのキャラクターと人柄も傑出しており、年齢以上の活躍を見せている」
彼女の成長は、本人、クラブ、母国にとって大きな期待だ。今季好調のトッテナムがさらに飛躍する上で、古賀は欠かせない柱となるだろう。
今夏加入したジェイド・ローズは、昨季WSL屈指のセンターバックとして活躍し、マンチェスター・シティの生活に早くも適応した。プロ1年目の彼女は数週間かけてイェグルツ監督の先発に定着すると、その後全試合にフル出場。シティの10年ぶりWSL制覇に貢献した。
その実力を最も的確に語るのは、チームメイトでゴールデンブーツ受賞者、カディジャ・ショーだ。彼女はトップDFと対戦してきた経験からこう言う。「近い将来、彼女は世界最高DFになる可能性がある。 彼女自身もそれを信じなければならないが、私から見れば、ピッチ内外での彼女の振る舞いを日々目の当たりにしてきた。」
これ以上の賛辞はないだろう。そして、それは完全に彼女にふさわしい。ローズはWSL1年目で多くの面で傑出した活躍を見せたからだ。
今シーズン、アーセナルのケイティ・マッケイブは左サイドバック、センターバック、ミッドフィルダーと複数のポジションをこなした。その柔軟性は、彼女の高いサッカーIQを示す。けが人が多い中でも守備陣を支え、チームはリーグ最少失点を達成した。
本職の左SBではシーズン通じて安定感があり、守備だけでなく攻撃の起点にもなった。30歳の彼女はキーパス、最終ラインでの正確なパス、タックル、クリア、インターセプト、ブロックでチーム内トップ5に入り、攻守のバランスを示した。
シーズン終了時に彼女がチームを去ったため、多くのアーセナルファンが落胆した。その才能を国内ライバルのマンチェスター・シティが獲得すると見込まれたからだ。
長谷川唯の素晴らしさは言葉で言い表しにくい。小柄ながら世界トップクラスの守備的MFとして活躍する彼女も、2022年にマンチェスター・シティ加入当時は「10番」タイプだったとは信じられない。すぐにディープライイング・プレイメーカーに転身し、バルセロナへ移籍したイングランド代表スター、キーラ・ウォルシュの後継者とされた。その成果は目覚ましい。
シティのフットボール・ディレクター、テレーズ・ショグランは、今シーズン序盤に長谷川が2029年まで契約を延長した際、「彼女は世界最高の『6番』の一人。イングランドのキーラ・ウォルシュやスペインのパトリ・ギジャロと同レベルで、私たちのスタイルには不可欠」と語った。
今季もその評価は揺るがない。シティの10年ぶりWSL制覇に大きく貢献し、読みとカバー範囲、そして最終ラインでの決定力を武器に、2025-26年シーズンのWSL屈指の選手に君臨した。
昨季、ガレス・テイラー前監督はヴィヴィアン・ミエデマを中盤で起用し、その可能性を示した。しかしチームバランスは時に崩れた。
しかしイェグルツ監督は最適な布陣を見つけ、ミエデマとシティに素晴らしいシーズンをもたらした。彼女は最終3試合を欠場しながらも、ゴールとアシスト合計15でWSL3位。ショーとの連携はリーグに大きな脅威を与えた。
3年間の怪我から完全復活したWSL歴代最多得点王の活躍は、ファンにとってこの上ない喜びだ。
GOALのベストイレブンでは、背番号9の座を脅かす選手はいなかった。それでもアレッシア・ルッソは選出に値する。イングランド代表の彼女は昨季アーセナルでFWと10番を兼任し、ここでは10番として名を連ねる。
ポジションを問わず、27歳の彼女は今シーズンアーセナルで13得点6アシストを記録。ショーに次ぐ数字だ。より深い位置でスウェーデン代表ブラックステニウスと連携する姿は特に印象的で、ブラックステニウスもWSLでキャリアベストのシーズンを送った。
ブラックステニウスが契約延長し、ミシェル・アギェマンも加入予定であることから、9番の背後でプレーするルッソのパフォーマンスは、今後数年のチーム進化と攻撃力維持に大きな期待をもたらす。
最前線での活躍も無視できない。彼女の決定力とエリア内での嗅覚はさらに鋭さを増し、キャリアベストの得点をマークした。
ウイングとしてプレーしてきたカースティ・ハンソンが27歳でセンターへ移行。21試合で12得点を挙げ、昨季WSL得点王レース3位に入った。
ナタリア・アロヨ監督の下、中央で起用されたハンソンは期待得点（xG）6.7に対し12得点をマークし、シュート成功率21％を達成。これはルッソ、ショー、サム・カーらを上回り、10本以上シュートを放った選手では8人しかいない高い数値だ。
この大躍進を受け、新ポジションで代表としても飛躍が期待される。
長年、カディジャ・ショーを女子サッカー界最高のストライカーと評価する声は多かった。今シーズンも22試合で21得点をマークし、3年連続でゴールデンブーツ賞を獲得。初のWSL優勝も経験した。
3月のトッテナム戦（5-2）ではWSL最速ハットトリックを達成するなど、数々の記録も樹立。試合後、スパーズのマーティン・ホー監督は「世界一のフォワードだ」と絶賛した。 「彼女は得点力があり、ヘディングも足も得意で、背を向けてもプレーでき、連携と動きも素晴らしい」と絶賛した。
さらに彼女は自陣ペナルティエリアでの空中戦に強く、前線からのプレスも効果的で、守備面でも価値がある。まさに完璧なセンターフォワードだ。だからこそ、彼女がシティを去る可能性が高いという報道は、クラブにとって不可解に映る。
ゴールやアシストだけを見ると今シーズンはローレン・ヘンプの最高峰とは言えない。それでも彼女の貢献は大きい。激しいポジション争いを制し、マンチェスター・シティのレギュラーとしてリーグ最多のキーパスと決定機を創出。自身初のWSL制覇に貢献した。
これらの数字は6アシストにつながり、7アシストのカスパリジとアストン・ヴィラのリン・ウィルムスに次ぐ数字となった。DFに果敢に切り込む執拗なプレーがシティの支配と勝利を後押しした。
守備でもチームに貢献し、求められる役割を遂行。攻守のバランスが取れた活躍が、クラブ10年ぶりとなるWSL制覇の原動力となった。