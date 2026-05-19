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カディジャ・ショーがマンチェスター・シティを10年ぶりの優勝に導き、WSL最優秀選手賞を受賞。
ショーが賞を受賞
29歳のジャマイカ代表は今シーズンも得点王になり、3連覇を達成してシティの優勝争いを牽引した。5月には「フットボール・ライターズ・アソシエーション（FWA）年間最優秀女子選手賞」も受賞。しかし契約延長交渉が決裂し、6月で契約が切れるため、ライバルチェルシーへの移籍が濃厚だ。
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カスパーリが敬意を表する
ショーがロンドンの授賞式を欠席したため、シティの副主将ケルスティン・カスパリジが代理で賞を受け取った。エティハド・スタジアムでの凱旋祝賀会でファンが彼女の残留を叫んだことを振り返り、カスパリジは「彼女は得点王で、素晴らしい人間。一緒にプレーするのはとても楽しい」と語った。 彼女のヘディングゴールのおかげで私のアシストも増えました。本当に素晴らしい選手です」
その他の受賞者が決定
ショーはアレッシア・ルッソやカースティ・ハンソンらを抑え最優秀賞を獲得。その他、チェルシーのGKハンナ・ハンプトンがゴールデングローブ賞、ヴィール・ブールマンがライジングスター賞、ハンソンがシーズン最優秀ゴール賞に輝いた。 2部ではバーミンガム・シティのリリー・クロスウェイトが最優秀選手、ソフィー・ホワイトハウス（チャールトン・アスレティック）がゴールデングローブを受賞し、チームのプレーオフ進出に貢献した。
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二重の好機が迫っている
シティは5月31日、女子FAカップ決勝でブライトンと対戦する。絶好調のガレス・テイラー監督率いるチームは、リーグ優勝に続き国内2冠を狙う。ショーにとってシティでの有終の美を飾るチャンスだ。
WSL受賞者一覧
WSLシーズン最優秀選手：カディジャ・ショー（マンチェスター・シティ）
WSL得点王：カディジャ・ショー（マンチェスター・シティ）
WSL ライジングスター：ヴィール・ブールマン（チェルシー）
WSL最優秀ゴールキーパー賞：ハンナ・ハンプトン（チェルシー）
WSL シーズン最優秀ゴール：カースティ・ハンソン（アストン・ヴィラ）
WSL最優秀セーブ賞：ダフネ・ファン・ドムスラー（アーセナル）
WSL2シーズン最優秀選手：リリー・クロスウェイト（バーミンガム・シティ）
WSL2得点王：レクシー・ロイド＝スミス（ブリストル・シティ）
WSL2 ライジングスター：ネヴェ・ヘロン（バーミンガム・シティ）
WSL2最優秀GK賞：ソフィー・ホワイトハウス（チャールトン・アスレティック）
WSL2最優秀ゴール：エイミー・アンドリュース（シェフィールド・ユナイテッド）
WSL 2 シーズン最優秀セーブ賞：シェイ・ヤネズ（クリスタル・パレス）
年間最優秀サポーター賞：ジョー・デイヴィス（ブライトン）
クラブ・ヒーロー賞：ヘザー・キャロル（リヴァプール）
チェンジのチャンピオン選手賞：ファロン・タリス＝ジョイス（マンチェスター・ユナイテッド）