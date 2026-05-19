カディジャ・ショーがマンチェスター・シティを10年ぶりの優勝に導き、WSL最優秀選手賞を受賞。

ショーがロンドンの授賞式を欠席したため、シティの副主将ケルスティン・カスパリジが代理で賞を受け取った。エティハド・スタジアムでの凱旋祝賀会でファンが彼女の残留を叫んだことを振り返り、カスパリジは「彼女は得点王で、素晴らしい人間。一緒にプレーするのはとても楽しい」と語った。 彼女のヘディングゴールのおかげで私のアシストも増えました。本当に素晴らしい選手です」