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カディジャ・ショーがマンチェスター・シティを去る。WSL優勝チームは得点王の退団で大きな打撃。行き先はチェルシーが有力。
WSL得点王のショー、マンチェスター・シティをフリー移籍で退団へ
ここ数か月、ショーの去就を巡る報道が相次いでいる。 3月にはタイムズが、契約満了が迫る中チェルシーがシティより高額オファーを提示と報じた。翌日にはガーディアンがショーが新契約に「合意間近」と伝えた。しかし同紙の最新報道では、交渉の結果ショーが「新たな挑戦」を求めて今夏退団すると伝えられた。
この報道は木曜の朝に浮上した。アーセナルが水曜夜のブライトン戦で勝利を逃し、シティのWSL優勝が確定してからわずか数時間後だった。2016年以来のリーグ初優勝の余韻に浸るファンには胸を抉る衝撃だ。ショーは残留を希望したが、契約延長期間を巡って交渉が難航したという。
ショーはリーグ戦に支障が出ないよう交渉を非公開にしていたが、優勝が決まったことで、今後数週間がシティでの最後の時間になると報じられている。
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イェグルツ率いるマンチェスター・シティに大きな打撃
シティにとって、これはまさに壊滅的な打撃だ。長年WSL優勝を待ち望んできたクラブは、今シーズンも順調だった。しかし2016年以降、特に2020年、2021年、2024年は、あと一歩で優勝を逃してきた。 しかし、アンドレ・イェグルツ監督の就任1年目でチームは優勝し、ショーはその原動力だった。
29歳の彼女は今シーズンWSL21試合で19得点を挙げ、イェグルツ監督の戦術調整によりヴィヴィアン・ミエデマとの連携も機能している。このシステムは、怪我から回復したミエデマが近年で最も得点を挙げるシーズンを送る後押しにもなっている。
シティは将来を見据えた堅固な基盤を築き、核となる戦力を揃えたかに思えた。それでもクラブは今夏、ストライカー補強に動くはずだ。2021年のボルドーからの加入以来、欧州5大リーグで最も多く得点を挙げる彼女の代役を見つけるのは、極めて難しい。
チェルシーがショーの獲得で最有力候補となっている
ショーはチェルシーへの移籍が濃厚だ。英紙『アスレティック』によると、チェルシーは年俸100万ポンド（約136万ドル）の契約を提示。シティは現時点で同等のオファーをしていない。今夏、チェルシーは9番の補強が急務であり、この移籍は理にかなっている。
カタリーナ・マカリオは3月に退団し、サム・カーもまもなく契約満了を迎える。そのため、現在チームにはハムストリングの負傷で今季全休のマイラ・ラミレスと、コンディション維持に苦しみ契約延長未定のアギー・ビーバー＝ジョーンズしかいない。 さらにラミレスもプレシーズン以来プレーしていないにもかかわらず移籍の噂がある。
世界屈指で信頼性の高いストライカーは、WSL連覇を逃したチェルシーの巻き返しに直結する。しかも、国内ライバルを弱体化できるなら理想的だ。
とはいえ、チェルシーにはライバルがいる。 『ガーディアン』によると、資金力のあるロンドン・シティ・ライオネッセンズやバルセロナも注目している。だがバルセロナはすでにエヴァ・パヨルという世界最高峰の9番を擁し、財政制約も大きい。今夏に2度のバロンドール受賞者アレクシア・プテラスの契約が切れるため、補強は慎重になるだろう。
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ショー＆シティはチェルシーとの試合で、もう一つのトロフィーを争う。
ショーはマンチェスター・シティでのキャリアをまだ終えていない。WSL新王者となったチームは週末、ロンドンでFAカップ準決勝チェルシー戦に臨む。チェルシーは彼女を王座から引きずり下ろしたばかりで、その獲得最有力候補でもある。
イェグルツ監督は、移籍報道がチーム集中を乱さないことを願っている。ショーはマンチェスターでの5年間を締めくくる前に、まだ魔法のような瞬間を届けてくれるだろう。もう一方の準決勝はリヴァプール対ブライトン。シティ対チェルシーの勝者が優勝候補としてウェンブリーへ進み、2冠達成の可能性を残す。