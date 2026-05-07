ここ数か月、ショーの去就を巡る報道が相次いでいる。 3月にはタイムズが、契約満了が迫る中チェルシーがシティより高額オファーを提示と報じた。翌日にはガーディアンがショーが新契約に「合意間近」と伝えた。しかし同紙の最新報道では、交渉の結果ショーが「新たな挑戦」を求めて今夏退団すると伝えられた。

この報道は木曜の朝に浮上した。アーセナルが水曜夜のブライトン戦で勝利を逃し、シティのWSL優勝が確定してからわずか数時間後だった。2016年以来のリーグ初優勝の余韻に浸るファンには胸を抉る衝撃だ。ショーは残留を希望したが、契約延長期間を巡って交渉が難航したという。

ショーはリーグ戦に支障が出ないよう交渉を非公開にしていたが、優勝が決まったことで、今後数週間がシティでの最後の時間になると報じられている。