カップ決勝でバイエルンのケインがハットトリックを達成。それでもVfBのウンダフはバロンドールを他選手に譲ると語った。

32歳の彼についてさらに称賛すべき点はないかと問われると、コンパニはこう答えた。「何よりも、コーナーフラッグ付近でのあのスライディングタックルが記憶に残っている。チームへの献身的な姿勢だ。言葉で説明するのは難しいが、結局のところ、今日彼がゴールを決めたかどうかを常に問わなければならない。 今日は3得点を奪った。彼のプレーは完璧だ」と語り、ケインのプレッシングとボールへの献身を称えた。さらに「ハリーには大舞台で輝く人格がある」と続けた。

ホーネスも同じ質問にこう答えた。「3得点を挙げただけではない。96分には自陣ペナルティエリアで相手選手をブロックした。スコアはすでに3－0だった。 総合力は世界最高峰で、抑え込むことはほぼ不可能だ。今日、彼が決勝点を取ったように、彼のプレーは信じられないほどだ」

スポーツディレクターのマックス・エベルも同意見で、別の守備シーンを挙げた。「ハリーは並外れている。ゴールだけでなく、存在感も際立っている。1-0のとき、左サイドでタックルしクロスを止めた」。 これこそハリー・ケインだ」 ケインがバイエルンで得点源以上の存在であることは言うまでもない。自陣深くまで下がり、ゲームを組み立てる能力はコンパニ体制でさらに磨かれた。守備に参加することも、今に始まったことではない。

それでも彼はまだ限界に達していない。過去の移籍市場で移籍条項を理由に噂が立ったが、バイエルンは放出を想定していない。エベルは2027年満了の契約延長を再確認した。 「シーズン後に話し合い、理想を言えばW杯前に前進させたいと申し上げてきた」と説明した。具体的な交渉スケジュールは未定だ。