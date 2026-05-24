「もう二重に見えてきたよ」――シュトゥットガルトのサポーター席には、息をのむ演出が。その下には、シュヴァーベン地方のキャラクター「エッフェレ」と「フェルデレ」がカクテルを飲みすぎて二重に見える姿が描かれていた。 反対側には昨季のDFBポカール（ドイツカップ）を掲げる2人の姿があった。しかしVfBの連覇暗示はバイエルンに0-3で消えた。代わりに彼らはハリー・ケインの歓喜を、二重ではなく三重に見た。
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カップ決勝でバイエルンのケインがハットトリックを達成。それでもVfBのウンダフはバロンドールを他選手に譲ると語った。
ハットトリックを達成したこのイングランド人選手は、ウヴェ・ゼーラー（ハンブルガーSV、1963年）、ローランド・ヴォルファート（バイエルン、1986年）、ロベルト・レヴァンドフスキ（ドルトムント、2012年）に続き、カップ戦決勝で4人目のハットトリックを達成。今シーズンの通算得点を61に伸ばした。 シーズン最終戦前から、ケインがキャリア最高の成績を残すことは確実だった。合計68得点は自己最多を大幅に更新し、バイエルンデビューシーズン（2023/24）より12ゴール、スパーズでの最高シーズン（2017/18）より22ゴール多い。 また、ケインはディーター・ミュラー（1.FCケルン、1976/77）とディルク・クルテンバッハ（シュトゥットガルト・キッカーズ、1986/87）に続き、カップ戦全ラウンドで得点を挙げた史上3人目の選手となった。
試合後、ケインは「キャリアで最高の夜の一つだ」と語った。試合前は「とても緊張した」という。「チームとファンに誇りを感じてほしかった。決勝でハットトリックは本当に特別だ。 本当に誇りに思う。長く厳しいシーズンだったが、こうして締めくくることができて完璧だ」
活躍はハットトリックだけにとどまらなかった。試合が決まったロスタイムには、ヴィンセント・コンパニとセバスティアン・ホーネスの行動が周囲を驚かせた。まるで二人で打ち合わせをしていたかのように見えた。記者会見は例通り2回に分けて行われた。
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ハリー・ケインはハットトリック以外にも、2つのプレーで観客を沸かせた
32歳の彼についてさらに称賛すべき点はないかと問われると、コンパニはこう答えた。「何よりも、コーナーフラッグ付近でのあのスライディングタックルが記憶に残っている。チームへの献身的な姿勢だ。言葉で説明するのは難しいが、結局のところ、今日彼がゴールを決めたかどうかを常に問わなければならない。 今日は3得点を奪った。彼のプレーは完璧だ」と語り、ケインのプレッシングとボールへの献身を称えた。さらに「ハリーには大舞台で輝く人格がある」と続けた。
ホーネスも同じ質問にこう答えた。「3得点を挙げただけではない。96分には自陣ペナルティエリアで相手選手をブロックした。スコアはすでに3－0だった。 総合力は世界最高峰で、抑え込むことはほぼ不可能だ。今日、彼が決勝点を取ったように、彼のプレーは信じられないほどだ」
スポーツディレクターのマックス・エベルも同意見で、別の守備シーンを挙げた。「ハリーは並外れている。ゴールだけでなく、存在感も際立っている。1-0のとき、左サイドでタックルしクロスを止めた」。 これこそハリー・ケインだ」 ケインがバイエルンで得点源以上の存在であることは言うまでもない。自陣深くまで下がり、ゲームを組み立てる能力はコンパニ体制でさらに磨かれた。守備に参加することも、今に始まったことではない。
それでも彼はまだ限界に達していない。過去の移籍市場で移籍条項を理由に噂が立ったが、バイエルンは放出を想定していない。エベルは2027年満了の契約延長を再確認した。 「シーズン後に話し合い、理想を言えばW杯前に前進させたいと申し上げてきた」と説明した。具体的な交渉スケジュールは未定だ。
ハリー・ケイン：ウリ・ヘーネスの衝撃発言に、デニズ・ウンダフがジョークで応じる。
これを受け、バイエルン会長ウリ・ヘーネス氏はARDのインタビューで「これはクラブ史上最高の移籍だ」と断言。ミュンヘンがこれまで多くの世界屈指の選手を獲得してきたことを考えると、その言葉は確固たる意思の表れだ。したがって、売却の話が出るはずもない。
「バイエルンは買い手のクラブで、売り手ではない」と語り、バルセロナがレヴァンドフスキの後釜としてケインに興味を示しているという噂にも言及した。 「そもそもバルセロナには資金がない。話すら始まらない」 ケインはホーネスの称賛を喜び、「このクラブでプレーできたことは光栄だ。家族と私にとって大きな一歩で、歴史の一部になれたと感じている」と語った。
称賛が続く中、エベルルはチャンピオンズリーグ制覇がなくともケインがバロンドールに値すると主張した。 チームメイトのマイケル・オリゼも候補に名を連ねる。今季53得点をマークしたフランス人FWは、その栄冠を争う可能性がある。
華麗なプレースタイルで24歳のオリゼはデニズ・ウンダフの心も掴んでいる。「正直、僕はオリゼを支持するね」とVfBのFWは語る。それでも両者とも受賞に値すると付け加え、ケインについて冗談を飛ばした後、絶賛を続けた。「時々、あんなに自由にプレーできたらと思うよ。 彼には1メートルのスペースも与えてはいけない。右足も左足も高い決定力を持つ。常にゴールが生まれる場所にいるし、オリゼやディアスへのパスも正確だ。まさにワールドクラスだ」
バロンドール受賞の最大要因はW杯制覇だろう。イングランドのケインもフランスのオリゼもその可能性を持つ。ただし、両者がバイエルンでの活躍を続け、選考をさらに難しくするならば、の話だ。
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ハリー・ケイン：FCバイエルン・ミュンヘンでのパフォーマンスデータと統計
ゲーム 147 ゴール 146 アシスト 33