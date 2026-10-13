「3兄弟の中では、サンプドリアのサルヴァトーレがずっと優れている。ただ、怠け者で走ろうとしない。それでもサッカーの知性は非常に高い。他の2人には何も感じない。以前、インシーニェがロッカールームからビデオ通話をかけてきたとき、そばにいたサルヴァトーレ・エスポジトにこう言った。『しっかりしろ。お前は他の兄弟2人より優れている。3～4キロ痩せないといけない』」。そして、こう締めくくった。「私にはそう見える。他の2人には何も感じない。3人の中で一番下手なのはインテルの選手だ」





「聞いた話では、彼はヴィエリと比較されたらしいが、ヴィエリの方がはるかに上だ。ヴィエリはイタリア史上最高のセンターフォワードだった。試合を決定づける選手で、戦車のようだった。一方、ピオはむしろトニに似ている。動きがぎこちなく、転び、どちらを向いているかも分からず、走るのもシュートを打つのも苦労する。ペナルティーエリア内だけでプレーする9番で、そこではうまく動ける」





「インテルでプレーし、いつもあそこにボールを供給してもらえるなら、それでいい。だが、エリアの外に出て縦パスを通したり、動き回ったり、1対1を仕掛けたりする必要があるなら……彼はファウルを受けるか、ゴールに向かうためにサイドの選手からボールを出してもらうかだ。だが、私は好きではない。トニのような選手だ。1対1では怖がっているように見えるし、走るのにも苦労している」