カッサーノ：「イタリアのサッカーはもはや面白くない。我々はアレグリの後を追いかけるだけだ…インザーギのインテルでの4年間は失敗だった」

アントニオ・カッサーノは疑いなくこう語る。「イタリアのサッカーは質が低い。インザーギやアッレグリのせいではない」。
アダーニやヴェントラとともに「ビバ・エル・フットボル」の主人公である元フォワードは、イル・コリエーレ・デラ・セラ紙のインタビューに応じ、イタリアのサッカー界の状況を分析し、シモーネ・インザーギやマッシミリアーノ・アッレグリといった、セリエAの近年の歴史に名を残した2人の監督を痛烈に批判した。
ミランがインテルに勝利したダービー戦から始めましょう。この試合はカッサーノを納得させるものではありませんでした：
「モドリッチは歴史上偉大な選手の一人であることは前提として、このダービーは非常に見苦しいものだった。動きが鈍く、リズムも質も欠けている。私は何年も前から、たとえ不愉快な言い方であっても、そう主張してきた」
ファンタントニオにとって、問題は間違ったモデルに従うことでもある：
「これはイタリアだけの現象だ。我々はアレグリを追い続けている（彼がダービーで勝利するに値したのは確かだが）。我々の哲学は、前線で何かが起こることを期待しながら、しっかりと守備を固めることだ。しかし、それはもう15年も前の話だ」。
アレグリから注目はシモーネ・インザーギに移り、カッサーノにとってインテルでの4年間は失敗だった：
「もちろん、問題はサッカーの提案にある。私にとって、インザーギのインテルでの4年間はすべて失敗だった。最強のチームでありながら、スクデットを1回しか獲得できなかったのだから」
では、どのモデルを参考にするべきか？カッサーノが自身のベスト3を明かす：
「グアルディオラ、そしてビエルサとデ・ゼルビだ。彼らは優勝はしていないが、常に異なるアイデアを提案し、時速1000キロの神がかったサッカーを展開している。今では誰もがボーンマスのイラオラに注目しているが、彼は3年前から素晴らしいサッカーをしている。私にとって、彼のサッカーはインザーギやアッレグリのそれとはまったく別物だ」。
しかし、イタリアには現代的なサッカーで勝利を収めた人物がいます：
「スパレッティは素晴らしかった。コンテも同様だ。そしてマンチーニは素晴らしい欧州選手権を戦った。2012年のプランデッリ率いるイタリア代表は史上最高の代表チームだったが、決勝で史上最強とも言えるスペインと対戦することになった」
今日、インテルベンチにはクリスティアン・キヴが座っている。カッサーノによれば、彼はネラッズーリに革命を起こす可能性を秘めているという。
「彼はアヤックスの哲学を継承しており、来年は4バックの守備陣形を採用してインテルを変えるだろうと確信している。大規模な再構築が必要だ。 カルハノグルはトルコへ移籍し、バレラは走ることさえ困難であるため、2人のミッドフィールダーが必要だ。4-2-3-1を採用する上での問題は、高価な強力なウイングと、ロボトカのような守備的ミッドフィールダーである。私の見解では、彼はスパレッティ監督のもとへ移籍するだろう。
一方、ユヴェントスにはルチアーノ・スパレッティがいますが、チェルタルド出身のこの監督は、ユヴェントスに残留するのが得策でしょうか？
「ユベントスは彼を留めるだろう」と元ストライカーは主張する。「なぜなら、彼らはレベルの高い選手を擁していない、貧弱なチームだからだ。ユベントスは資金力はあるが、10人の選手を放出する必要がある」
カッサーノはコリエレ紙に、フランチェスコ・トッティのローマ復帰の可能性についても意見を述べた。
「何かあったのは確かだ。しかし、形だけ残るために復帰するのであれば、やめたほうがいいと彼に言った。彼は自分が有用だと感じ、仕事を学び、習得しなければならない。昔の栄光にすがってはいけない」
また、カッサーノによれば、イタリアサッカー界のもう一人の偉大な元選手、パオロ・マルディーニが連盟の会長にふさわしい人物だという。
「連盟会長として物事を変えられる人物はただ一人、それは私の友人でもなければ親しい間柄でもない、パオロ・マルディーニだ。彼は高い地位にあり、勉強もしており、何について話しているかを理解しており、誰の言いなりにもならない」
イタリアについても必然的に話題になります。数週間後にはワールドカップ出場をかけたプレーオフを控えています。カッサーノにとって楽観視できる理由は主に2つあります。「監督と、我々が唯一擁するチャンピオンであるゴールキーパーです。ガットゥーゾは選手たちの魂を引き出し、たとえ疑念を抱かせても戦うでしょう」。
脅威は、ウェールズとの2試合目だ。「彼らは猛烈なスピードでプレーする。我々にそれを凌ぐ個性とリズムがあるか？疑問だ」。
マルコ・ヴェラッティをアズーロに呼び戻す決定は評価できる。「リスクがあるのは間違いない。しかし、バレラとトナーリはリーダータイプではないし、ロカテッリは私にとっては考えられない。40%の状態でいるヴェラッティの方がましだ」。
最後に、ピオ・エスポジートについては慎重な見解を示した。「ヴィエリとの比較など、彼に過度の負担をかけないようにしよう」。