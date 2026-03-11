カッサーノ：「イタリアのサッカーはもはや面白くない。我々はアレグリの後を追いかけるだけだ…インザーギのインテルでの4年間は失敗だった」

ミランがインテルに勝利したダービー戦から始めましょう。この試合はカッサーノを納得させるものではありませんでした：

「モドリッチは歴史上偉大な選手の一人であることは前提として、このダービーは非常に見苦しいものだった。動きが鈍く、リズムも質も欠けている。私は何年も前から、たとえ不愉快な言い方であっても、そう主張してきた」

ファンタントニオにとって、問題は間違ったモデルに従うことでもある：

「これはイタリアだけの現象だ。我々はアレグリを追い続けている（彼がダービーで勝利するに値したのは確かだが）。我々の哲学は、前線で何かが起こることを期待しながら、しっかりと守備を固めることだ。しかし、それはもう15年も前の話だ」。