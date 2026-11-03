アントニオ・カッサーノは元イタリア代表FWで、ポッドキャスト『Viva el Futbol』でユヴェントスとナポリについて語った。両チームは先週日曜日に対戦し、ユヴェントスが2-0で勝利した。
翻訳者：
カッサーノ「アライベゴビッチとほかの数人を除けば、ユベントスは弱いチームだ。ナポリ、どうしてあんなプレーをするんだ？」
ユベントス
ユヴェントスについて：「アライベゴヴィッチは成長して実力をつけるだろうが、彼とほかの数人を除けば、ユヴェントスは弱いチームだ」とカッサーノは語ったと、TuttoJuve.comが伝えた。「一方、ナポリには非常に優れた選手がいて、インテルと争えるかもしれない。ユヴェントスとナポリの試合はひどい内容で、後半は恥ずべきものだった。スパレッティは少なくとも後半、声を張り上げていた。私は以前、彼のことを良く言っていなかった。だが、彼にまともな選手を4、5人与えれば、チームに素晴らしいプレーをさせる。ユヴェントスは勝利に値した」
ナポリ
ナポリについて：「ナポリは、みんな……10節を終えて首位とは14ポイント差、4位とも9ポイント差だ。すでにセリエA優勝争いから脱落している。誰か何か言うことはないのか？ デ・ラウレンティスの声は聞こえてこなくなったし、マンナがどう動くつもりなのかも分からない。これほどのチームが、どうしてこんなプレーをするんだ？」
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