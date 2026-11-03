ユヴェントスについて：「アライベゴヴィッチは成長して実力をつけるだろうが、彼とほかの数人を除けば、ユヴェントスは弱いチームだ」とカッサーノは語ったと、TuttoJuve.comが伝えた。「一方、ナポリには非常に優れた選手がいて、インテルと争えるかもしれない。ユヴェントスとナポリの試合はひどい内容で、後半は恥ずべきものだった。スパレッティは少なくとも後半、声を張り上げていた。私は以前、彼のことを良く言っていなかった。だが、彼にまともな選手を4、5人与えれば、チームに素晴らしいプレーをさせる。ユヴェントスは勝利に値した」