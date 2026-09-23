J.LEAGUE
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カチャヴァチャが帰ってきた！ レジェンドのディエゴ・フォルランが愛する日本でウルグアイ指揮官時代をスタートへ
フォルラン、宮城でウルグアイ代表のトップチーム監督デビューへ
ディエゴ・フォルランが、木曜日に行われる日本との国際親善試合で、暫定監督として初めてウルグアイA代表の指揮を執る見通しだ。47歳のレジェンドは、宮城のQ＆Aスタジアムでの一戦を前に、仙台でチームを招集した。
フォルランは、ウルグアイU-20代表監督の役割と並行して、暫定的にA代表の任務も担っている。
指揮官は、格の高い相手との一戦で、攻撃的なパフォーマンスとともに自身の船出を切りたい考えだ。
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元FWが愛着ある日本でのプレー時代を振り返る
記者会見に臨んだフォルランは、日本に戻ってこられたことへの大きな喜びを語り、J1リーグのセレッソ大阪で2年間プレーした日々を懐かしく振り返った。前回の来日は、AFCチャンピオンズリーグの一戦で訪れた2018年だったとし、日本サッカーの成長と文化を称賛した。
また、欧州でプレーする日本のトップレベルの選手たちを相手に、満員のスタジアムで戦うことは胸躍る挑戦になると強調した。
「日本でプレーする機会を得られたことに心から感謝している」とフォルランは語った。「セレッソ大阪で2年間プレーしたことは、今も心に残る素晴らしい経験だった。日本には国際レベルの優れた選手がそろっており、明日はトップレベルの試合になる」
バルベルデの負傷という痛手にもかかわらず、勝利の文化を優先へ
ウルグアイは試合に向け、土壇場でメンバーを調整した。負傷したフェデリコ・バルベルデに代わって、MFエミリアーノ・マルティネスが招集されている。主力数人を欠く状況ではあるが、フォルランはウルグアイ代表があらゆる試合で勝利しなければならないという絶対的な責務は変わらないと強調した。
また、自身のチームのバランスにも言及し、技術の高さ、得点力の厚み、そして守備の構成を称賛した。
「これからは勝つことがすべてだ。シンプルな話だ」とフォルランは強調。「我々ウルグアイ人には、代表チームを自分たちがあるべきだと分かっているレベルまで引き上げる責任がある。勝つことこそ、我々が最も愛しているものだ。優れたボールコントロールを持つ選手、得点を取れる選手、そして優れた守備者がそろっている」
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長期的な国際的ビジョンを後押しする二重のマネジメント職
フォルランは自身の契約状況について説明し、トップチームでの役職は暫定のままだが、一方で今後の南米選手権に向けてU-20チームを率いる固定契約を結んでいると明かした。指揮官は、2026年ワールドカップでのグループステージ敗退という失望の結果を受け、代表チームの勢いを立て直すことを目指している。
ウルグアイは木曜日の試合に向け、伝説的指揮官の下で勝利への土台を築こうとしている。
ウルグアイはフォルランの指導の下で、その実力を示すことを目指す。
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