ディエゴ・フォルランが、木曜日に行われる日本との国際親善試合で、暫定監督として初めてウルグアイA代表の指揮を執る見通しだ。47歳のレジェンドは、宮城のQ＆Aスタジアムでの一戦を前に、仙台でチームを招集した。

フォルランは、ウルグアイU-20代表監督の役割と並行して、暫定的にA代表の任務も担っている。

指揮官は、格の高い相手との一戦で、攻撃的なパフォーマンスとともに自身の船出を切りたい考えだ。



