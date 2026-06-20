カタールの歓喜からアメリカの苦悩へ…ワールドカップは「不可能な距離」の時代へ

米国、カナダ、メキシコが共催する今回のワールドカップは、試合数、観客動員数、開催地域の広さすべてで史上最大規模となる見込みだ。

しかし、満員のスタンドや盛大なフェスティバルムードの裏では、試合と同じくらい重要な課題が浮かび上がる。それは、都市間、スタジアム間、トレーニングセンター間の膨大な距離だ。

2022年のカタール大会では会場間の距離が短く移動が容易だったが、2026年大会では大陸をまたぐため、スタジアムへの移動が試合並みに困難になる場合もある。