カタールの歓喜からアメリカの苦悩へ…ワールドカップは「不可能な距離」の時代へ

米国、カナダ、メキシコが共催する今回のワールドカップは、試合数、観客動員数、開催地域の広さすべてで史上最大規模となる見込みだ。
しかし、満員のスタンドや盛大なフェスティバルムードの裏では、試合と同じくらい重要な課題が浮かび上がる。それは、都市間、スタジアム間、トレーニングセンター間の膨大な距離だ。
2022年のカタール大会では会場間の距離が短く移動が容易だったが、2026年大会では大陸をまたぐため、スタジアムへの移動が試合並みに困難になる場合もある。
米国、カナダ、メキシコが共催する今回のワールドカップは、試合数、観客動員数、開催地域の広さすべてで史上最大規模となる見込みだ。
しかし、満員のスタンドや盛大なフェスティバルムードの裏では、試合と同じくらい重要な課題が浮かび上がる。それは、都市間、スタジアム間、トレーニングセンター間の膨大な距離だ。
2022年のカタール大会では会場間の距離が短く移動が容易だったが、2026年大会では大陸をまたぐため、スタジアムへの移動が試合並みに困難になる場合もある。
4年前のカタールW杯は、移動のしやすさが際立った大会だった。 スタジアムが近接していたため、ファンは1日に複数の試合を観戦できました。最長距離は71キロメートル、中には数キロメートルしか離れていないスタジアムもありました。
一方、2026年の大会は状況が異なる。米国最南東端のマイアミと最北西端のカナダ・バンクーバー間は5500km以上離れている。移動には車で51時間以上、直行便でも飛行機で約6時間かかる。
スペイン紙マルカは、一国開催と北米3カ国開催との大きな違いだと指摘する。
米国、カナダ、メキシコの広大な国土を考えれば、開催都市間の距離は当然だ。しかし、本当の課題は都市内部にもある。
米国の都市構造は、ヨーロッパやカタールとは大きく異なる。都市は広大で、自動車なしではほとんど移動できない。徒歩圏は限られる。
そのため、同じ都市内でもホテルやサポーターエリア、トレーニングセンター、スタジアムを移動するには多大な時間を要する。
マイアミでは、観客が大会中に直面する課題が顕著に表れる。
最南端のサウスビーチとポルトガル代表の宿舎があるパームビーチ市は約140km離れている。ハードロック・スタジアムからパームビーチ・ガーデンズの練習場までは、通常でも車で1時間以上かかる。
さらに、ハードロック・ホテルからダウンタウンのベイフロント・パークにあるメインサポーターエリアまで約30km離れている。
マイアミには多国籍なファンが数千人集まり、街は活気づいている。しかし都市面積が広いため、熱気は分散し、ワールドカップ特有の混雑は和らげられている。
多くの地元住民やタクシー運転手、スマートモビリティサービスの利用者は、米国の都市で快適に移動するには自家用車を持つことがほぼ必須だと考える。
多くの主要スタジアムは郊外や都心から離れた場所にあり、徒歩や公共交通機関でのアクセスは難しい。
多くの観察者は、こうした都市構造が、スタジアムが都市の中心部にあり、ファンが電車や徒歩でアクセスできるヨーロッパの都市と根本的に異なると指摘する。
マイアミのハードロック・スタジアムは、この問題の典型だ。
徒歩でのアクセスはほぼ不可能で、一部区域は治安当局によって立入禁止されている。スタジアムへ続く道路は自動車優先で、広範囲に歩道が整備されていない。
そのため、サポーターは専用シャトルバスに依存するが、バスはスタジアムから離れた場所に停車し、そこから徒歩で移動する必要がある。
数万人の観客が詰めかけるため、入場と退場の管理は大きな物流課題だ。入口が混雑し、試合開始後に観客が入場するケースも発生している。
一方、ヒューストンでは移動は比較的スムーズだった。
スタジアムは市中心部から約13キロメートル南に位置するが、道路網が整備されているためアクセスは良好だ。
スタジアム周辺には複数の駐車場があり、移動の選択肢は広い。ただしスタジアム近くの指定駐車場は、最大125ドルと高額になる場合がある。
2026年のワールドカップは、参加国数、観客動員数、開催地の広さが史上最大規模となり、サッカー史に刻まれる大会になるだろう。
一方で、ファンには新たな課題も。カタール大会ではスタジアム間の移動は数分～数時間だったのが、今回は長距離フライト、詳細な計画、そしてより大きな予算が求められる。
スタジアムが数百万人のファンを迎え入れる準備を進める今も、広大な移動距離が北米ワールドカップの最大の特徴だ。この大会は、サッカーへの情熱だけでなく、数千キロを移動してまで観戦できるかどうかもファンに問うている。