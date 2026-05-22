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Brazil U17 World Cup U17Doc. LOC WCU17/BRY
Tegar Paramartha

翻訳者：

カタールで開催される「2026 FIFA U-17ワールドカップ」のグループ分けが確定し、48チームが出場する舞台が整った。

ワールドカップ U17

次世代のスターがカタールに集結！ポルトガルの不参加、ブラジルやアルゼンチン、スペインの復帰など、2026 FIFA U-17ワールドカップのグループ分け、日程、開催地をまとめてチェック。

権威ある大会は昨年の中東での成功を受け、拡大フォーマットでカタールに帰ってくる。

次世代のスターたちが準備を進める中、チューリッヒで2026 FIFA U-17ワールドカップの抽選会が行われた。48チームが参加する世界的なユースの祭典が中東に戻ってくることを受け、カタールで開催される2026 FIFA U-17ワールドカップの公式抽選会が木曜日、スイスのチューリッヒで行われた。 

大会は2026年11月19日から12月13日まで開催される。

前回に続き48チームが4チーム×12グループに分かれ、合計104試合を行う。


  • 2026年FIFA U-17ワールドカップCEO、ジャシム・アル・ジャシム氏は何を語ったのか？

    FIFA U-17ワールドカップ・カタール2026現地組織委員会（LOC）のCEO、ジャシム・アル・ジャシム氏はオンライン抽選会で、カタールが再び世界大会を開催する準備が整ったと強調した。

    「昨年、カタールは史上初の48チーム制FIFA大会を開催し、1,008人の若手選手を迎え入れました。アスパイア・ゾーン・コンプレックスの8ピッチでは104試合が行われ、19万7,000人以上のファンが来場し、独特のお祭りムードを創出しました。また、主要クラブから130人のスカウトが次世代選手を視察しました。 ハムザ・アブデルカリム、マテウス・ミデ、アニシオ・カブラル、サミュエル・イナシオのような新星にとって、2025年大会の舞台を誇りに思います」と語った。

    「今年は2025年の経験を活かし、選手、ファン、サッカー界にさらに素晴らしい体験を提供します。出場チームにお祝いを申し上げるとともに、ドーハでお迎えできることを楽しみにしています」と語りました。


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  • 2026 FIFA U-17ワールドカップのグループ分け詳細

    開催国カタールはパナマ、エジプト、ギリシャと同組のグループAに入りました。アルゼンチン、ブラジル、イタリア、スペイン、日本などの強豪もカタールに戻り、優勝を狙います。なお、前回王者のポルトガルは予選突破ならず。

    各グループの組み合わせは以下の通り：


    ● グループA：カタール、パナマ、エジプト、ギリシャ

    ● グループB：韓国、CAF 1、ニューカレドニア、エクアドル

    ● グループC：アルゼンチン、オーストラリア、CAF第2、デンマーク

    ● グループD：フランス、ハイチ、サウジアラビア、ウルグアイ

    ● グループE：イタリア、ジャマイカ、コートジボワール、ウズベキスタン

    ● グループF：セネガル、クロアチア、キューバ、タジキスタン

    ● グループG：マリ、ニュージーランド、ベルギー、ベトナム

    ● グループH：スペイン、中国、フィジー、モロッコ

    ● グループI：ブラジル、アイルランド、タンザニア、コスタリカ

    ● グループJ：アメリカ、モンテネグロ、チリ、アルジェリア

    ● グループK：メキシコ、ルーマニア、カメルーン、ベネズエラ

    ● グループL：日本、コロンビア、セルビア、ホンジュラス


    アフリカは2枠未決定で、5月23日にモロッコで開催されるU-17アフリカネイションズカップのCAFプレーオフで決定します。残る2枠はエチオピア対モザンビーク、ウガンダ対ガーナの勝者が獲得します。


  • 2026年のFIFA U-17ワールドカップはカタールのどこで開催されますか？

    大会では計104試合が行われ、アスパイア・ゾーン・コンプレックスで毎日複数の試合が開催される。

    この集中開催は2025年大会の成功要因の一つで、15試合日に延べ19万7,460人以上の観客が来場した。決勝は2025年大会と同様、ハリファ・インターナショナル・スタジアムで行われる。