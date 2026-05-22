カタールで開催される「2026 FIFA U-17ワールドカップ」のグループ分けが確定し、48チームが出場する舞台が整った。

権威ある大会は昨年の中東での成功を受け、拡大フォーマットでカタールに帰ってくる。

次世代のスターたちが準備を進める中、チューリッヒで2026 FIFA U-17ワールドカップの抽選会が行われた。48チームが参加する世界的なユースの祭典が中東に戻ってくることを受け、カタールで開催される2026 FIFA U-17ワールドカップの公式抽選会が木曜日、スイスのチューリッヒで行われた。

大会は2026年11月19日から12月13日まで開催される。

前回に続き48チームが4チーム×12グループに分かれ、合計104試合を行う。



