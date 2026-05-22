カタールで開催される「2026 FIFA U-17ワールドカップ」のグループ分けが確定し、48チームが出場する舞台が整った。

開催国カタールはパナマ、エジプト、ギリシャと同組のグループAに入りました。アルゼンチン、ブラジル、イタリア、スペイン、日本などの強豪もカタールに戻り、優勝を狙います。なお、前回王者のポルトガルは予選突破ならず。
各グループの組み合わせは以下の通り：
● グループA：カタール、パナマ、エジプト、ギリシャ
● グループB：韓国、CAF 1、ニューカレドニア、エクアドル
● グループC：アルゼンチン、オーストラリア、CAF第2、デンマーク
● グループD：フランス、ハイチ、サウジアラビア、ウルグアイ
● グループE：イタリア、ジャマイカ、コートジボワール、ウズベキスタン
● グループF：セネガル、クロアチア、キューバ、タジキスタン
● グループG：マリ、ニュージーランド、ベルギー、ベトナム
● グループH：スペイン、中国、フィジー、モロッコ
● グループI：ブラジル、アイルランド、タンザニア、コスタリカ
● グループJ：アメリカ、モンテネグロ、チリ、アルジェリア
● グループK：メキシコ、ルーマニア、カメルーン、ベネズエラ
● グループL：日本、コロンビア、セルビア、ホンジュラス
アフリカは2枠未決定で、5月23日にモロッコで開催されるU-17アフリカネイションズカップのCAFプレーオフで決定します。残る2枠はエチオピア対モザンビーク、ウガンダ対ガーナの勝者が獲得します。