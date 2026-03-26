シーズン前半は注目を浴びることもなかったが、今やマッティア・リベラリがメディアの注目の的となっている。ミランで育った2007年生まれの攻撃的ミッドフィールダーは、昨夏、完全移籍でロッソネリを離れ、セリエBのカタンツァーロへ移籍した。移籍金はゼロで、将来の売却益の50％をミランが受け取るという条件での移籍だった。 最初の数ヶ月は苦戦し、出場機会も限られ、本来の力を発揮できなかったが、出場機会が安定するとすぐに調子を上げ、ゴール、アシスト、そして決定的なプレーでアキラーニ監督率いるチームをプレーオフ進出へと導いた。
Ufficio Stampa US Catanzaro
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カタンツァーロのリーベラリの近況：セリエBでのゴールとアシスト、ミランとの契約の詳細
カタンツァーロを支持するリベラリ党の支持率
ちなみに、リベラリの獲得を強く推したのは監督自身であり、この要望は、彼の才能を高く評価するスポーツディレクターのチロ・ポリートも支持していた。リーグ戦18試合に出場した元ミランの選手は、3ゴール3アシストに加え2枚のイエローカードを記録しており、さらにコッパ・イタリアの1回戦、サッスオーロ戦にも出場している。 リベラリは昨年12月中旬頃からほぼ定位置を確保してプレーしており、あちこちで数分間の出場を重ねてきたが、ズートティロル戦で初めて先発出場すると、すぐにアシストを記録した。先発出場した最初の3試合では、2ゴールと1アシストを挙げている。
リベラル派を望んでいた人
移籍市場の別の局面では、レッチェ、アタランタ、パルマもリベラリに注目していたが、交渉はそれ以上進展せず、各クラブは別の選択をした。 一方で、具体的に名乗りを上げたのはエンポリであり、セリエBで彼にプレーの機会と継続性を与えるべく、この若手に賭ける準備ができていた。しかし、選手とその周辺関係者はカタンツァーロのプロジェクトに心を動かされた。前述の通り、マッティアはスポーツディレクターのポリート、そしてとりわけアルベルト・アクイラーニに高く評価されており、アクイラーニは彼に主役級の役割を保証し、数ヶ月前に交わした約束を今まさに果たしている。