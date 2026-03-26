カタンツァーロのリーベラリの近況：セリエBでのゴールとアシスト、ミランとの契約の詳細

移籍市場の別の局面では、レッチェ、アタランタ、パルマもリベラリに注目していたが、交渉はそれ以上進展せず、各クラブは別の選択をした。 一方で、具体的に名乗りを上げたのはエンポリであり、セリエBで彼にプレーの機会と継続性を与えるべく、この若手に賭ける準備ができていた。しかし、選手とその周辺関係者はカタンツァーロのプロジェクトに心を動かされた。前述の通り、マッティアはスポーツディレクターのポリート、そしてとりわけアルベルト・アクイラーニに高く評価されており、アクイラーニは彼に主役級の役割を保証し、数ヶ月前に交わした約束を今まさに果たしている。



